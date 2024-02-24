Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel değerler el sanatlarıyla işleniyor - Son Dakika
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel değerler el sanatlarıyla işleniyor

Şırnak\'ın Cizre ilçesinde tarihi ve kültürel değerler el sanatlarıyla işleniyor

Cizre ilçesinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, halı, kilim, alçı kabartma ve çini üzerine ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini işliyor. Hazırlanan ürünler satış ofisinde satılarak kursiyerlere maddi destek sağlanıyor. Merkezde yaklaşık 350 usta öğreticinin gözetiminde vatandaşlara bu hizmetler sunuluyor. Amacımız ilçemizi en iyi şekilde ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak.

24.02.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
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Şırnak'ın Cizre ilçesinin tarihi ve kültürel değerleri, Halk Eğitimi Merkezi'nde halı, kilim ve çeşitli objelere işleniyor.

Cizre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi'nde eğitim gören kursiyerler, halı, kilim, alçı kabartma ve çini üzerine ilçenin öne çıkan tarihi ve kültürel değerleri Kırmızı Medrese, Memu Zin, Ulu Cami ve Cizre ejderlerini yapıyor.

Hazırlanan ürünler satış ofisinde satılarak kursiyerlere maddi destek sağlanıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Reşit Sevgi, merkez olarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli kurslar açtıklarını, kurumlarla birlikte vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçen yıl 36 bin kişinin kurslardan yararlandığını belirten Sevgi, bu eğitim öğretim döneminde de bine yakın kurs açtıklarını, bu kurslardan 13 bin 500 kişinin faydalandığını bildirdi.

Merkezde yaklaşık 350 usta öğreticinin gözetiminde vatandaşlara bu hizmetleri sunduklarını ifade eden Sevgi, Aile Destek Merkezi, Çok Amaçlı Toplum Merkezi, İlçe Müftülüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle açtıkları kurslarda özellikle ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini el sanatlarıyla ön plana çıkardıklarını kaydetti.

İlçedeki tarihi Ulu Cami ve Kırmızı Medrese, kültürel değerleri olan Memu Zin ve Cizre ejderlerinin halı, kilim, alçı kabartma ve çiniye işlendiğini ifade eden Sevgi, şöyle konuştu:

"Bunları kursiyerlerimiz, hocalarımız gözetiminde yapıyor. Amacımız burada ilçenin tarihi değerlerini ön plana çıkarmak. Burayı ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere ilçenin tanıtımını yapmak istiyoruz. Ayrıca ürünler satış ofisinde satılarak, kursiyerlere maddi destek veriliyor."

"Amacımız ilçemizi en iyi şekilde ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak"

Usta öğretici Hediye Demir de halı kursunda Cizre'nin tarihi değerlerini 10 tezgahta kilime dokuduklarını belirtti.

Demir, 14 kursiyerle zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini, ilçenin tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sunduklarını söyledi.

Kursiyer Emrah Bilge de 1 yıl önce başladığı el sanatları kursunda ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini alçıdan yaptıkları objeler üzerine yaptıklarını belirtti.

Bilge, "Burada bir yandan stres atarken diğer yandan da meslek öğreniyoruz. Ayrıca gelir de elde ediyoruz. Ortaya bir eser çıktığında çok mutlu oluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Cizre'ye ait tarihi ne varsa hepsini çalışıyoruz. Amacımız ilçemizi en iyi şekilde ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak. Yaptığımız ürünlerin daha çok kişiye ulaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Cizre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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