Cizre'de Kardeşlerin TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Cizre'de Kardeşlerin TIR Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

21.08.2025 17:19
Cizre'de iki kardeşin TIR'ı çarpıştı; Mehmet Bilen hayatını kaybetti, Fidayl Bilen yaralandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde aynı yöne giden iki kardeşin kullandığı TIR çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen (43) hayatını kaybetti, kardeşi Fidayl Bilen (33) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şırnak yolu üzerindeki Bozalan Polis Noktası girişinde meydana geldi. Şırnak'tan Cizre yönüne giden Mehmet Bilen idaresindeki 27 AAF 502 plakalı toz kömür yüklü TIR, önünde ilerleyen kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı 73 DT 944 plakalı TIR'a, ardından da polis noktasının girişinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada, şoförlerden Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

16:30
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
16:49
Trump’tan Rusya’ya üstü kapalı “saldırı“ mesajı
Trump'tan Rusya'ya üstü kapalı "saldırı" mesajı
