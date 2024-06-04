Cizre'de kaybolan genç kızın cesedi Dicle Nehri'nde bulundu - Son Dakika
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Cizre'de kaybolan genç kızın cesedi Dicle Nehri'nde bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 29 Mayıs'ta evden çıkan Safya Süreyya Bayram'ın cesedi, Dicle Nehri'nde bulundu. Ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen genç kız için yapılan arama çalışmaları sonucunda cesedin Bayram'a ait olduğu teşhis edildi.

04.06.2024 12:11
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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde 29 Mayıs'ta evden çıktıktan sonra haber alınamayan Safya Süreyya Bayram'ın (16), Dicle Nehri'nde cesedi bulundu.

Cizre'de 29 Mayıs'ta evinden çıkan Safya Süreyya Bayram'a ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, arama çalışması başlattı. Bayram'ın Dicle Nehri'ne düşmüş olabileceği ihtimali üzere çalışmalar genişletildi. AFAD koordinesinde 10 personel, Bitlis AFAD'dan 3 dalgıç ve Sonar teknoloji cihazı, 6 Tatvan 'kurbağa adam' personeli, Diyarbakır 6 AFAD su üstü ekibi ve bot ile Cizre Belediyesi'nden 3 dalgıç ve botla arama çalışması yürütüldü. Ekipler, gece saatlerinde Dicle Nehri'nin Suriye Derik bölümünde ceset buldu. Ailenin teşhisi ile cesedin Bayram'a ait olduğu belirlendi. Cenaze, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Şırnak, Cizre, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre'de kaybolan genç kızın cesedi Dicle Nehri'nde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre'de kaybolan genç kızın cesedi Dicle Nehri'nde bulundu - Son Dakika
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