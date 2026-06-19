Cizre'de Öğretmen ve Öğrencilerden Müzik Ziyafeti - Son Dakika
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Cizre'de Öğretmen ve Öğrencilerden Müzik Ziyafeti

Cizre\'de Öğretmen ve Öğrencilerden Müzik Ziyafeti
19.06.2026 13:25
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Cizre'de öğretmenler ve öğrenciler, müzik grubu ile konser vererek kültürel etkinliklere katkı sağladı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmen ve öğrencilerden oluşan müzik grubu konser verdi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte, öğretmen ve öğrenciler aynı sahneyi paylaşarak farklı yörelere ait eserleri seslendirdi.

Orkestra şefliğini Ahmet Yasin Şevk'in ve koro şefi Büşra Başoğlu'nun yönetimindeki konserde solistler Gülay İncaz, Zahide Nudem, Zehra Kalkan ve Salih Tadık sahne aldı.

Öğretmen ve öğrencilerden oluşan müzik grubu enstrümanlarıyla solistlere eşlik etti.

Programda konuşan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede bu tür kültürel etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Kaymakam Baycar, "Konserde öğretmen ve öğrencilerimizin sanat çatısı altında nasıl tek bir yürek olabileceğine şahitlik ettik. Kültürel ve sanatsal faaliyetler, toplumsal birlikteliğimizin ve kardeşliğimizin en güçlü çimentosudur. Cizre'mizin kültür kimliğine yakışır bu gecenin mimarı olan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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