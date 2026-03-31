Cizre'de Otomobil Alt Yola Uçtu: 3 Yaralı

31.03.2026 13:13
Cizre'de kontrolden çıkan otomobil, 3 metreden alt yola düştü. 3 kişi yaralandı, kaza kamerada.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde sürücüsünün kontrolü yitirdiği otomobilin yaklaşık 3 metreden alt yola düştüğü kazada 3 kişi yaralandı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İdil Yolu üzeri Sırrı Süreyya Önder Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metreden alt yola düştü. İhbar üzerine kaza yerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri, olası yangın riskine karşı aracın akü bağlantılarını keserek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

