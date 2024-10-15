Cizre\'de Tır ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 33 CYC 94 plakalı tır ile 73 AAN 741 plakalı hafif ticari araç, Cizre- Silopi kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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