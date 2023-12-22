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Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gençlik Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, beraberindeki heyet ile birlikte Cizre Gençlik Merkezini ziyaret etti. Yıldırım, Gençlik Merkezi Müdürü İlhan İverendi ile görüşerek merkezde yapılan etkinlikler ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Yıldırım, gençlerin yanında olduklarını ve destekleyeceklerini ifade ederek çalışanlara başarılar diledi.

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gençlik Merkezini Ziyaret Etti
22.12.2023 - 13:41,
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Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Yıldırım beraberindeki heyet ile Cizre Gençlik Merkezini ziyaret etti.

Yıldırım Meclis Başkanı Mesut İverendi ve Yönetim Kurulu üyesi Halit Ürük ile gerçekleştirdiği ziyarette Gençlik Merkezi Müdürü İlhan İverendi ile görüştü.

İverendi merkezde yapılan etkinlikler ve faaliyetler ile ilgili Yıldırım'a bilgi verdi.

Yıldırım, her zaman gençlerin yanında olduklarını ve onları destekleyeceklerini ifade ederek, Cizre Gençlik Merkezinde çalışanlara görevlerinde başarı diledi.

Kaynak: AA
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Ömer Faruk Yıldırım, Gençlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cizre Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gençlik Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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