Claude, ChatGPT'yi Geride Bıraktı

02.03.2026 14:27
Pentagon'un talebini reddeden Anthropic'in Claude modeli, en çok indirilen uygulama oldu.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) talebini reddeden teknoloji şirketi Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, ABD başta olmak üzere birçok ülkede en fazla indirilen uygulamalar listesinde (App Store) ilk sıraya yükseldi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, dünyanın önde gelen yapay zeka şirketleri, aldıkları kararlar ve yaptıkları anlaşmalarla gündeme gelmeyi sürdürüyor. OpenAI geçen hafta yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik Pentagon'la anlaşmaya vardı. Bu anlaşma sonrası şirket eleştirilerin odağı haline geldi.

Başta ABD olmak üzere birçok ülkeden aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kullanıcı OpenAI'ın yaptığı anlaşmaya tepki göstererek, şirketin modeli ChatGPT'yi boykot etme çağrısı yaptı.

OpenAI'ın kabul ettiği anlaşmayı bir diğer yapay zeka devi Anthropic'in reddetmesi nedeniyle OpenAI'ı boykot eden kullanıcılar Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'ye geçiş yapma başladı.

Claude, ChatGPT'yi zirveden indirdi

ABD'de en fazla indirilen uygulamalar listesinde (App Store) 12 Şubat'ta 7'nci sırada olan Claude, gelişmelerin etkisiyle listede hızla yükselerek zirveye yerleşti. Uzun zamandır zirvede yer alan ChatGPT, bu gelişmeler sonrası Claude'ın ardından ikinci sıraya geriledi.

Pentagon'la yapılan anlaşmaya tepki ABD ile sınırlı kalmadı. Farklı ülkelerden çok sayıda sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

Tepkiler sonrası Claude, Almanya'da ve Fransa'da da en fazla indirilen uygulama oldu. Benzer şekilde uygulama listelerde Birleşik Krallık'ta 4'üncü, Türkiye'de 7'nci, Güney Kore'de de 8'inci sıraya yükseldi.

Claude olan ilgiyi avantaja çevirmek isteyen platform, ChatGPT gibi farklı platformlardan gelecek kullanıcıların verilerini de beraberinde getirebileceğini duyurdu. Diğer platformdaki verilerin nasıl kendi sistemlerine aktarılacağına dair bir rehber hazırlayan Claude, kullanıcıların eski verilerini etkili bir şekilde kullanmalarına yönelik "prompt (komut)" tavsiyesinde de bulundu. Bu özellik arama motoru aramalarına da yansıdı. ABD'de son 24 saatte "Claude bellek içe aktarma" şeklinde yapılan Google aramalarında yüzde 120 artış yaşandı.

Platform, diğer platformlardan veri aktarma özelliği sunsa da kullanıcılara "Bellek içe aktarma özelliği deneyseldir ve geliştirme aşamasındadır. Bu aşamada Claude, içe aktarılan bellekleri her zaman başarıyla entegre edemeyebilir." uyarısında bulundu.

ABD'nin güvenlik güçlerine ciddi katkı sağlıyor

Öte yandan, OpenAI'ın Pentagon'la anlaşmasını boykot eden kullanıcıların tercih ettiği Claude, ABD ordusuna ciddi teknolojik altyapı sağlıyor.

Financial Times'ın haberine göre, Claude, ABD ordusunun Venezuela eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlediği operasyonda kullanıldı ve ülkede gizli operasyonlarda kullanılan tek yapay zeka modeli oldu.

ABD ordusunun istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Claude modelini kullandığı ve askeri kullanım için en iyi model olduğu belirtiliyor.

Pentagon'un bu teknolojinin daha geniş çapta kullanımına yönelik şirketle yapmak istediği anlaşma, Anthropic tarafından reddedildi.

Kitlesel gözetleme ve tam otonom silahlarda kullanıma izin veremeyeceğini belirten şirket, ABD Başkanı Donald Trump tarafından "radikal solcu ve uyanık" olarak nitelendirildi. Trump, bir şirketin ABD ordusuna savaşları nasıl kazanacağını dikte etmesine izin vermeyeceğini belirterek, tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı verdi.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi Üyesi Mark Warner, Trump'ın hamlesinin ABD'nin savunma hazırlığı için önemli bir risk oluşturduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, ChatGPT, Ekonomi, Savunma, Güncel, Son Dakika

