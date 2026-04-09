George Clooney ile Donald Trump Arasında Savaş Suçları Polemiği Yeniden Alevlendi

George Clooney ve Donald Trump arasındaki anlaşmazlıklar, Hollywood ve siyaset dünyasında uzun süredir devam eden tartışmalardan biridir. Bu defa, Clooney'nin İtalya'daki konuşmasında Trump'ın İran'a savurduğu tehdidi bir savaş suçu olarak nitelendirmesiyle polemiğin yeniden alevlendiği görülüyor.

Clooney, Adalet İçin Clooney Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, 'Bazıları Donald Trump'ın iyi olduğunu söylüyor. Ama eğer bir kişi, bir medeniyeti yok etmek istediğini söylerse, bu bir savaş suçu' ifadesini kullandı. Bu konuşmanın ardından Beyaz Saray iletişim direktörü Steven Cheung, Independent gazetesine 'Savaş suçları işleyen tek kişi, berbat filmleri ve korkunç oyunculuk yeteneği nedeniyle George Clooney'dir' dedi.

Clooney daha sonra Deadline'a konuşarak, Trump'ın savunmasını detaylandırdı ve 'Bunu, en üst düzeylerde güçlü bir şekilde tartışma zamanı. Çocukça isim takma zamanı değil. Ben başlayayım. Bir savaş suçu, Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi ve Roma Statüsü'nde tanımlandığı gibi, bir ulusu fiziksel olarak yok etme niyeti olduğunda iddia edilir' ifadesini kullandı. Ayrıca, yönetimin savunmasını eleştirdi ve 'Batman ve Robin'de rol almış biri olarak beni başarısız bir oyuncu olarak nitelendirmeleri dışında? Ki buna memnuniyetle katılıyorum' dedi.

Bu gelişme, Hollywood ve siyaset dünyasında önemli bir olay olarak değerlendiriliyor. Clooney'ye göre, Trump'ın İran'a savurduğu tehdit her ne kadar muhafazakar bakış açısını destekleyebilse de, bu bir savaş suçu olarak görülüyor ve bu durum, hem siyaset dünyasında hem de Hollywood'da önemli tartışmaların başlamasıyla sonuçlanabilir.