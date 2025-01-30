CMK Ücretleri İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
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CMK Ücretleri İçin Kanun Teklifi

Cumhur Uzun, CMK avukatlık ücretlerinin artırılması için TBMM'ye teklif sundu.

30.01.2025 13:13
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(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ücret tarifelerine ilişkin TBMM'ye kanun teklifi sundu. Uzun, "CMK avukatlığı, bu ücretlerle adeta angaryaya dönüşmüş durumdadır" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CMK ücret tarifelerinin, avukatlık asgari ücret tarifesi ile eşitlenmesi için TBMM Başkanlığına kanun teklifi verdi. Uzun, şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre, kendisine müdafi seçebilecek durumda olmayan şüphelilere, sanıklara, mağdur veya müştekilere talepleri üzerine, bazı durumlarda ise talep aranmaksızın barolar tarafından yapılan görevlendirme çerçevesinde avukat meslektaşlarımız hukuki yardım hizmeti sunmaktadır. Bu görevlendirme bir avukatla kendisini temsil edecek ekonomik güce sahip olmayan tüm vatandaşların korunduğu bir kamu hizmetidir.

Uygulamaya geçildiği 1992 yılından bu yana birçok hak ihlaline ve yargısız infaza engel olan bu uygulamanın daha etkin bir şekilde yapılması sadece yargımız değil, insan hakları açısından da önemli ve sosyal devlet olma ilkesinin bir gereğidir.

Bu hizmetin yargı karşısında birçok nedenden dolayı savunmasız kalan vatandaşlarımıza etkin bir şekilde sunulmasının olası adaletsizlikleri önleyeceği açıktır. Ülkemizde yargıya erişimin hak temelli güçlü bir ayağı ve adalet arayanların sığınağı olan bu hizmeti veren avukatlar ne yazık ki çok cüzi bir ücret karşılığında bu görevi yerine getirmektedir. Örneğin, güncel tarifeye göre bir ağır ceza mahkemesinde görülecek dava için avukata ödenmesi gereken ücret, en az 48 bin TL'dir. Atanmış müdafilik kapsamında ise aynı iş için yıllarca sürecek bir yargılamada avukata ödenecek ücret sadece 7 bin 50 TL'dir. Bu ücretten vergiler de düşüldüğü takdirde 5 bin TL'ye kadar inmektedir. Uzun yıllar süren yargılama sürecinde bu ücret, avukatların cebine girmeden yok olmaktadır. Yapılan işin yükü ve bu iş karşılığında avukatlara ödenen ücretler düşünüldüğünde, CMK avukatlığı bu ücretlerle adeta angaryaya dönüşmüş durumdadır.

Gelinen aşamada atanmış müdafi olarak hizmet vermek avukatlar için imkansız bir hale getirilmiş, sistem bu haliyle bir tıkanma noktasına gelmiştir. Tüm bu nedenlerle CMK ücret tarifesi artırılmalı ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesiyle eşitlenmelidir."

Kaynak: ANKA

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