CNN, MS NOW ve Politico, Trump'ın Beyaz Saray giriş yasağına federal mahkemede dava açtı - Son Dakika
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CNN, MS NOW ve Politico, Trump'ın Beyaz Saray giriş yasağına federal mahkemede dava açtı

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CNN, MS NOW ve Politico, Trump'ın muhabirlerinin Beyaz Saray'a giriş yasağına karşı federal mahkemeye başvurdu. Kuruluşlar, yasağın iptali ile akreditasyon ve Beyaz Saray erişiminin iadesini talep etti; dilekçede bunun ifade ve basın özgürlüğüne saldırı olduğu savunuldu.

ABD'de medya kurumları CNN, MS NOW ve Politico, Başkan Donald Trump'ın kendi muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararına karşı federal mahkemede dava açtı.

Politico internet sitesinin haberine göre, CNN, MS NOW ve Politico, mahkemeden, Trump'ın söz konusu kararının iptal edilmesini talep etti.

Medya kuruluşları, müşterek dava dilekçesinde, muhabirlerinin Beyaz Saray'a girişini yasaklama kararının "ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi tarafından güvence altına alınan ifade ve basın özgürlüğüne doğrudan bir saldırı" olduğunu savundu.

Dilekçede, Trump'ın açıklamalarının bu yasağı koyma amacını gözler önüne serdiği vurgulanarak; yasağın CNN, MS NOW ve Politico'dan yönetim lehine haber yapılmasını zorlamak, diğer gazeteci ve medya kuruluşlarını ise Başkan'ın hoşuna gitmeyecek haberlerden caydırmak için uygulandığı kaydedildi.

Söz konusu kısıtlamalar nedeniyle kuruluşların "telafisi imkansız zararlara uğradığı ve uğramaya devam ettiği" kaydedilen dilekçede, hakimden yasağın derhal durdurulması ve etkilenen gazetecilerin basın akreditasyonları ile Beyaz Saray'a erişim haklarının iade edilmesi talep edildi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" açıklamış ve bu karara gerekçe olarak "sürekli yalan haber yapmalarını" göstermişti.

ABD Başkanı Trump, MSNBC'nin adını MS NOW olarak izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini???????, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etmişti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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