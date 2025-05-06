CNN Türk'e 10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'nde 2 ödül - Son Dakika
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CNN Türk'e 10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'nde 2 ödül

CNN Türk\'e 10\'uncu Anadolu Medya Ödülleri\'nde 2 ödül

TÜRKİYE Basın Federasyonu tarafından düzenlenen '10'uncu Anadolu Medya Ödülleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu.

06.05.2025 17:29
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TÜRKİYE Basın Federasyonu tarafından düzenlenen '10'uncu Anadolu Medya Ödülleri', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende CNN Türk'e 2 ödül verildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mescid-i Aksa'nın maketini hediye etti. Daha sonra ödüller sahiplerine verildi. 10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'nde CNN Türk, yılın televizyonu seçildi. Ödülü Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Yılın muhabiri ödülü de yine CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'e verildi. Yılın haber spikeri, yılın haber maderatörü, yılın spor kanalı, yılın televizyon kanalı gibi 25 farklı kategoride törende ödül verildi.

'DOĞRU HABERİ HIZLI ŞEKİLDE AKTARMAYA ÇALIŞTIK'

Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı, CNN Türk ekiplerinin her sıcak olayda yangında, selde ve savaşta hep en önde olduğunu belirtti. Olayları, tam olduğu yerde, sıcak noktada takip etmeye devam edeceklerini ifade eden Yancı, "CNN Türk'ün bir sloganı var; 'Haber masa başında değil, sahada yapılır.' Biz her şeye bu bakış açısıyla bakıyoruz. Doğru haberi de hızlı şekilde aktarmaya çalıştık. CNN Türk bu konuda Türkiye'nin en önemli kanallarından biri. Aldığım bu ödül sadece bana ait değil, ödülü bütün CNN Türk çalışanları adına aldık. Herkesin çok büyük bir emeği var. Dolayısıyla da bizi haber yolculuğumuzda takip eden, destekleyen, izleyen herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

'MEDYA KURULUŞLARIMIZ ÇOK KIYMETLİ'

Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun güzel bir organizasyon düzenlediğini belirten Yancı, "Özellikle, Anadolu Yayıncılar Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'ın törende yaptığı açıklamalar çok önemli ve kıymetliydi. Yerel ve ulusal medyanın sorunlarını dile getirdi. Geçtiğimiz sene reklamların yüzde 71,2'si yabancı sahipli medya kuruluşuna gitmiş. Eğer bu şekilde devam ederse yerel medya ileride çok zorlanacak. Bir noktadan sonra da ulusal medya çok zorlanacak. Medya kuruluşlarımız çok kıymetli. Hem medyamızı hem dizilerimizi hem de sinema sektörümüzü korumamız lazım. Bu tip organizasyonlar bizi bir araya getiriyor. Bu sorunları dillendirmeye vesile oluyor. Bu açıdan da bu organizasyonu çok kıymetli ve önemli buluyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel CNN Türk'e 10'uncu Anadolu Medya Ödülleri'nde 2 ödül - Son Dakika

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