CNOOC ve Shell'den 60 Milyar Yuan Yatırım - Son Dakika
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CNOOC ve Shell'den 60 Milyar Yuan Yatırım

CNOOC ve Shell\'den 60 Milyar Yuan Yatırım

CNOOC ve Shell, Huizhou'da 60 milyar yuan yatırım yaparak etilen ve polikarbonat projelerini başlatıyor.

16.01.2025 16:54
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GUANGZHOU, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) ve Shell'in kurduğu petrokimya ortak girişimi, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Huizhou kentinde yaklaşık 60 milyar yuan (yaklaşık 8,35 milyar ABD doları) tutarında toplam yatırıma sahip iki projenin yatırım kararını kesinleştirdi.

CNOOC ve Shell Petrokimya Şirketi adıyla kurulan ortak girişim şirketi, çarşamba günü Huizhou 3. Aşama Etilen Projesi ve Polikarbonat Projesi'ne yatırımda bulunacaklarını ve iki projenin tam ölçekli inşaatının resmen başlayacağını duyurdu.

Şirketin genel müdür yardımcısı olan Roelof Heezen, "Bugün iki proje konusunda yapılan nihai yatırım kararı duyurusu önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Bu, şirketin üçüncü büyük genişleme hamlesi niteliğinde" dedi.

3. Aşama Proje kapsamında yıllık 1,6 milyon ton kapasiteye sahip bir etilen ünitesi ve üretimin ilerleyen aşamalarına yönelik ünite ve destek tesisleri dahil 16 set üretim ünitesi inşa edilecek.

İnşaat çalışmalarının 2028'de tamamlanması bekleniyor.

Şirkete göre proje kapsamının optimizasyonu ve büyük kompresör gruplarının elektrifikasyonu sayesinde proje, genel karbondioksit emisyonunda yüzde 20'lik bir düşüş sağlayacak, yenilenebilir yeşil enerji kullanımını teşvik edecek ve ülkenin "çift karbon" stratejisinin uygulanmasını destekleyecek.

Polikarbonat Projesi'nde ise maliyet etkinliği, düşük enerji tüketimi, güvenlik ve çevre dostu olma gibi avantajlara sahip Shell'in tescilli teknolojisi dünya çapında ilk kez tanıtılmış olacak.

2026 itibarıyla tamamlanması beklenen proje, yılda 320.000 tonun üzerinde polikarbonat ve karbonat çözücüler gibi yüksek performanslı özel kimyasallar üretecek. Bu ürünler, ulaştırma, inşaat, sağlık ve tüketim malları sektörlerinde kritik rol oynayacak.

Şirketin verdiği bilgilere göre bu iki projeye yapılan yatırım, hissedarların şirkete, yerel yönetime ve Çin'deki performans kimyasallarında genel büyümeye duydukları güveni yansıtıyor.

2000 yılında kurulan ve Çin'deki en büyük petrokimya ortak girişimlerinden olan şirket, tek bölgedeki en büyük etilen komplekslerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Enerji, Çevre, Shell, Son Dakika

Son Dakika Güncel CNOOC ve Shell'den 60 Milyar Yuan Yatırım - Son Dakika

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