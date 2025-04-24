Çocuğu Kurtarmaya Çalışırken Elektrik Akımına Kapıldılar

Akıma kapılanlardan 14 yaşındaki Fırat Divandiler ve 52 yaşındaki Aydın Madenci'nin tedavisi Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 5 yaşındaki Miran Kaba'nın tedavisi ise Tekirdağ Şehir Hastanesinde devam ediyor.

Divandiler, AA muhabirine, çay bahçesinde otururken bir çığlık sesi duyduğunu söyledi.

Sesin havuz tarafından geldiğini anlayınca bölgeye koştuğunu anlatan Divandiler, "Bir kadın çığlık atınca havuz tarafına koştum. Havuzda bir çocuğun yüzü koyun yattığını gördüm. Havuzun etrafı doluydu hemen havuza girdim. Akıma tutuldum bayılmışım. Ben çay bahçesi çalışanıyım dinlenmek için biraz oturmuştum. Telefon cebimdeydi havuza girdiğimde, sanırım telefon kurtarmış akımı almış sonra telefon patlamış." dedi.

Divandiler, iş yeri sahibinin birkaç gün önce havuz etrafına renkli ışıklar çektirdiğini, olaya bunun sebep olup olmadığını bilmediğini anlattı.

Akıma kapıldığında canının çok yandığını ifade eden Divandiler, "Ben çocuğu tanımıyorum ama iyi kalpli herkes benim yaptığımı yapardı." dedi.

-"Bugün olsa yine yaparım"

Aydın Madenci de çocuğu kurtarmak için girdiği havuzda akıma kapılarak bayıldığını, gözünü açtığında hastanede olduğunu söyledi.

Bugün olsa yine tereddütsüz can kurtarmaya koşarak gideceğini ifade eden Madenci, "Can kurtarmaksa bugün de yine yaparım, sonuçta bu evlat masum. Bu benim de evladım olabilir." diye konuştu.

Olay

Yayla Mahallesi'ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 20 Nisan'da, 5 yaşındaki Miran Kaba, dengesini kaybederek süs havuzuna düşmüş, çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girerek elektrik akımına kapılmıştı.

Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri, havuzda yaptığı incelemede, topraklamanın olmadığını tespit etmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden işletme sahipleri ve elektrikçilerin de aralarında olduğu 4 kişi tutuklanmıştı.

Hastanede tedavi gören Levent Yüzer, önceki gün taburcu edilmişti.