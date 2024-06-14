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Çocuğu olmayan emekli öğretmen, yaptırdığı okulda öğrencilerle karne sevinci yaşadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da eşi korona virüsten vefat eden ve çocukları olmayan emekli öğretmen, yaptırdığı anaokulunda öğrencilerle karne sevinci yaşadı.

Şanlıurfa'nın Hailiye ilçesinde yaşayan Aysel ve Hüsnü Ünalan çiftinin evlilik hayatları boyunca hiç çocukları olmadı. Çocuk hasreti ile yıllarca bekleyen çift, çocuklarının olmaması dolayısıyla uzun yıllar biriktirdikleri parayla bir okul yaptırmaya karar verdi. 2020 yılında yaşanan Kovid-19 salgınında eşini kaybeden Aysel Ünalan, hem kendisinin isteği hem de kocasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla yetkililerle görüşüp bir okul yapmak için çalışmalara başladı. Maliyetlerin yükselmesiyle biriktirdikleri para bir ana okul yapmaya yeten Aysel Ünalan, minikler için bir anaokulu yaptırdı.

Duygu dolu anlar yaşandı

Uzun yıllar sonra okul yönetimi ve Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin'in düzenlediği karne töreni ile yaptırdığı okulu ziyaret eden Aysel Ünalan, duygu dolu anlar yaşadı. Kaymakam Çetin ile minik öğrencilere karne dağıtan Aysel Ünalan, öğretmenlik hatıralarını canlandıran yetkililere teşekkür etti. Karne dağıtımının ardından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi, tören hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Yaptırdığı okulda karne dağıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirten emekli öğretmen Aysel Ünalan, "Eşimin vasiyetini yerine getirdiğim için çok mutluyum. Şimdi bugün de çok duygulandım. Kendimi tutamadım. Çok şükür inşallah ona da ayan olmuştur. Yerinde rahat uyuyordur. Biz ikimiz, önceden karar vermiştik. Bizim çocuğumuz olmadı. Çocuklar faydalansın diye bütün birikimimizi, okul yaptırmaya verecektik. Birikimimiz ancak anaokulu yapmaya yetti. Kendisi vefat ettikten sonra vasiyet olarak ben kendim yerine getirdim. Şimdi çok mutluyum. Eğitimciyim, eşim de memurdu. Çok duygulandım. Çalıştığım yıllar aklıma geldi. Öğrencilerin karne sevincini paylaştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.