Çocuğun Forması Çıkarıldı, Soruşturma Başlatıldı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig'de oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe müsabakasında bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılmasına ilişkin soruşturma başlatılarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.