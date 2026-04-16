Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuğunu tehdit ettiği iddiasıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 14 Nisan'da E.B, otomobiliyle çocuğunu tehdit ettiğini öne sürdüğü E.K'nin kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırılırken, E.B. polis tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Çocuğunu Tehdit Edeni Çarptı, Tutuklandı - Son Dakika
