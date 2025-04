Çocuk Bakanlığı Teklifi TBMM'ye Sunuldu

(TBMM) - DEM Parti Mardin Milletvekili, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu Üyesi Beritan Güneş Altın, çocukların maruz bırakıldıkları sorunların ve mağduriyetlerin yapısal şekilde çözüme kavuşması, toplumsal öznelliklerinin kabul edilmesi ve katılım haklarının güvence altına alınması için Çocuk Bakanlığı kurulması hakkında kanun teklifi verdi. Güneş Altın, teklifinin gerekçesinde, "Yasa yapım süreçlerinin her aşamasında çocukların öznelliği, talepleri ve katılımı esas alınmalıdır. Bunun yolu, Parlamento ve yerel yönetimler başta olmak üzere yönetimin her alanında bütünlüklü bir çocuk politikasının oluşturulmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

DEM Partili Beritan Güneş Altın, Çocuk Bakanlığı kurulması hakkında kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Güneş Altın, verdiği kanun teklifinin gerekçesinde şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in İstatistiklerle Çocuk 2024 verilerine göre Türkiye nüfusu 85 milyon 664 bin 944 kişi iken bunun 21 milyon 817 bin 61'ini çocuklar oluşturmaktadır. Güvenilirliğine dair toplumda son derece büyük şüpheler olan TÜİK'in verilerine göre dahi 15-17 yaş grubundaki çocukların 'iş gücüne katılma oranı' yüzde 24,9 iken bu oran oğlan çocuklarda yüzde 35,6; kız çocuklarda ise yüzde 13,7'dir.

2024 verilerine göre 15-17 yaş grubundaki 3 milyon 894 bin çocuktan 970 bini 'kayıtlı işçi' olarak çalıştırılmaktadır. Bu oranlara MESEM'ler kapsamında işçileştirilen 504 binden fazla çocuğu da eklediğimizde, kayıtlı şekilde işçileştirilen çocuk sayısının bir buçuk milyona yaklaştığını görebiliriz.

Uyuşturucu, yoksulluk ve çocuk işçiliği...

Çocuk yoksulluğu ise bir diğer acil adım atılması gereken sorun alanıdır. TÜİK'in Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri 2024 verilerinde, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanlar, 'göreli yoksulluk, maddi ve sosyal yoksunluk ve düşük iş yoğunluğu göstergelerinin en az birinden yoksun olanları' ifade etmektedir. Buna göre tüm yaş kategorilerindeki yoksulluk veya sosyal dışlanma riski oranı yüzde 29,3 iken bu oran 0-17 yaş arasındaki çocuklarda yüzde 38,9'a yükselmektedir. Uyuşturucu kullanım yaşının 10'lu yaşlara kadar düştüğü bilinmektedir.

Toplumsal, siyasal, toplumsal cinsiyet ve iktisadi yaşam gibi yaşamın her alanına ilişkin yasa yapım süreçlerinin her aşamasında çocukların öznelliği, talepleri ve katılımı esas alınmalıdır. Bunun yolu, parlamento ve yerel yönetimler başta olmak üzere yönetimin her alanında bütünlüklü bir çocuk politikasının oluşturulmasıdır. Çocukların maruz bırakıldıkları sorunların ve mağduriyetlerin sebeplerinin sistemik, çok boyutlu ve yapısal olması hasebiyle çözümün de palyatif adımların atılmasıyla mümkün olmayacağı açıktır. Çocukların yukarıda belirtilen tüm sorunlarının yapısal şekilde çözüme kavuşması, toplumsal öznelliklerinin kabul edilmesi, katılım haklarının güvence altına alınmasının temel yollarından biri Çocuk Bakanlığı'nın kurulmasıdır. Demokrasinin tecelli edeceği yer olması beklenen Meclisin önünde duran en temel ve en acil görevlerden biridir."