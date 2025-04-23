Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" müzikseverlerle buluştu.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, Suat Karausta ve Funda Özyurt Argun'un sunduğu konser, "Ritmin Çocukları" müzik grubunun bando gösterisiyle başladı.
Şef Dinçer Özer'in yönetimindeki konserde, "Ritmin Çocukları", "Ritmin Anneleri", Ritmin Üstatları" ile "Da Capo Çiçeklerin Armonisi Çocuk Korosu" performans sergiledi.
Perküsyon sanatçısı Soner Özer'in de sahne aldığı konserde, geçmişten günümüze birçok eser sunuldu.
Konseri dinlemeye gelen çocuklar, ellerindeki Türk bayraklarıyla müziklere eşlik etti.
Şef Özer, konserde, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Son Dakika › Güncel › Çocuk Bayramı Konseri: Ritmik Renkler - Son Dakika
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