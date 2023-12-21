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Çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı, itfaiye kurtardı

Çorum'da evde oynarken sol bacağı düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki Asel bebek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İtfaiye erleri, kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesti ve çocuğu kurtardı.

Çocuk, düdüklü tencereye sıkıştı, itfaiye kurtardı
21.12.2023 - 22:40,  Güncelleme: 22:42
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ÇORUM'da evde oynarken sol bacağı düdüklü tencereye sıkışan 2 yaşındaki Asel bebek itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Ulukavak Mahallesi Sakarya 2'nci Sokakta meydana geldi. Borhan çiftinin çocukları Asel Borhan, evin mutfağında oyun oynadığı sırada dizini bükmesiyle sol bacağı düdüklü tencereye sıkıştı. Çocuğun çığlık atmasıyla mutfağa koşan anne Aysel Borhan, sıkışan ayağını kendi imkanları ile tencereden çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Kısa sürede eve gelen Çorum Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri kesici ve ayırıcı kullanarak tencerenin bir bölümünü kesti. Titiz ve dikkatli bir çalışma yürüten ekipler Asel Borhan'ı tencereden kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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