Çocuk Edebiyatı Kongresi Başvuruları Başlıyor

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenlere yönelik "Bir Öykü, Bin Düş" temasıyla Ankara'da 12-13 Mayıs'ta düzenlenecek "Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi" için başvurular, 10 Şubat'tan itibaren alınacak.

Kongreye bildiri ya da poster sunumla katılmak isteyen öğretmenler için başvuru kılavuzu, "cocukedebiyatikongresi.eba.gov.tr" adresinde yayımlandı. Kongreye başvurular, 10 Şubat-7 Mart'ta alınacak.

"Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi"yle çocuk edebiyatı alanında eser veren öğretmenleri bir araya getirmek, paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmak, alandaki gelişmeleri, güncel sorunları ve çözüm önerilerini ortak bir zeminde ele almak, çocuk edebiyatına, çocuğa ve topluma katkı sağlamak amaçlanıyor. Kongre, Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde 12-13 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, kongreye bildiri veya poster sunumu ile başvuru yapabilecek. Katılımcılara sertifika verilecek.

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nin davetlileri arasında öğretmenlerin yanı sıra paydaş kurumların temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve araştırmacılar da yer alacak. Kongre, öğretmenlerin çocuk edebiyatı üzerine kaleme aldıkları bildiriler, sahadaki iyi uygulamalarını sergileyecekleri poster sunumlar, çocukların ilgisini çekecek atölyeler ve alan uzmanlarının katılacağı panellerle "bilgi şöleni" havasında geçecek.

Öğretmen yazarlar, deneyimlerini paylaşacak

Kongrede çocuk edebiyatının eğitimdeki yeri, öğretmen yazarların çocuk edebiyatına etkisi, paydaşlar arasında iş birliğinin artırılması, çocukların çocuk edebiyatı eserleriyle tanışması ve edebi zevklerini geliştirme süreçleri gibi konular ele alınacak. Kongrede, "Kültürel Mirasın Aktarımında Çocuk Edebiyatı", "Çocuk Edebiyatında Dil Zenginliği", "Çocuk Edebiyatı Yoluyla Erdemlerin Kazanılması", "Edebiyatın Çocuğun Gelişimine Etkisi", "Çocuk Edebiyatının Aile ve Topluma Etkisi", "Dijitalleşmenin Çocuk Edebiyatına Etkisi" ve "Çocuk Edebiyatında Estetik" olmak üzere yedi konu başlığı altında bildiriler sunulacak.

Kongre kapsamında, " Türkiye'de Çocuk Edebiyatının Tarihsel Gelişimi", "Dijitalleşme Çağında Çocuk Edebiyatı ve Okuma Kültürünün Edinimi", "Eğitim Süreçlerinde Çocuk Edebiyatından Faydalanılması", "Çocuk Edebiyatı Derlemeleri", "Çocuk Edebiyatı Beyaz Perde Etkileşimi", "Çocuk Edebiyatında İyi Uygulama Örnekleri" ve "Çocuk Yazarlar" başlıklarında paneller düzenlenecek.

Atölye çalışmaları yapılacak

Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi'nde ayrıca "Çocuk Edebiyatında Mekan, Zaman, Kahraman ve Olay Örgüsü", "Çocuk Edebiyatı ve İllüstrasyon", "Çocuk Edebiyatında Drama ve Oyun", "Gölge Oyunları", "Eleştirel Okuma", "Yaratıcı Yazarlık", "Dil ve Üslup", "Masal Anlatıcılığı", "Sesli Okuma (Canlandırma Yaparak Okuma)", "Dijital Araçlarla Hikaye Oluşturulması", "Geleneksel Çocuk Oyunlarındaki Edebi Ögeler (Tekerlemeler, Sayışmacalar vb.)" başlıklarında da atölye çalışmaları düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen kongreye başvurular, 10 Şubat-7 Mart'ta alınacak. Başvuru sonuçları ise 18 Nisan'da duyurulacak.