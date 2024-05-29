Çocuk Evi'nde Cinsel İstismar İddiası - Son Dakika
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Çocuk Evi'nde Cinsel İstismar İddiası

Çocuk Evi\'nde Cinsel İstismar İddiası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiaları hakkında açıklama yaptı. İddiaya göre, çocuğun sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından istismara uğradığı belirtilmiş, şüpheli tutuklanmış ve mağdura destek hizmetleri sağlanmıştır. Bakanlık, mağdurun unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer alan haberlere erişim yasağı talep etmiştir.

29.05.2024 22:05
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'BAKANLIKTAN AÇIKLAMA'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Zonguldak İl Müdürlüğümüze Bağlı Gül Çocuk Evi'nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z., 25 Mayıs'ta sosyal medyadan tanıştığı T.A. tarafından cinsel istismara uğradığını belirtmiştir. T.A. hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, il müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştır. Tutuklanarak cezaevine gönderilen T.A. ile ilgili işlemler savcılık tarafından yürütülmektedir. S.E.Z.'ye yönelik mesleki çalışmalar yürütülmekte olup psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Buna ek olarak S.E.Z.'nin ihtiyaç duyacağı sosyal hizmet modelleri tekrar planlanmıştır. Mağdur S.E.Z.'nin unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer almış haberlere erişim yasağı getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Sulh Ceza Hakimliği'ne talepte bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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