Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi'nde Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi - Son Dakika
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Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi'nde Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen 'Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi' kapsamında dereceye giren ilk üç öğrenciye bisiklet hediye edildi. Proje, çocukların gazetecilik mesleğine ilgisini artırmayı amaçlıyor.

16.01.2025 22:09
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"Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi"nde dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde "Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi" kapsamında dereceye giren ilk üç öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Gercüş Kaymakamlığı, Gercüş Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi" düzenlendi. Yarışmada, dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Muhammed Öztaş, gazeteciliğin önemine değinerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle çocukları gazetecilik mesleğine alıştırmak, gazetecilikle ilgili alakalarını arttırmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Öztaş, "Gerçekten gazetecilik, toplumun vicdanı ve halkın doğru bilgiye ulaşmasında en önemli araçtır. Bu tür etkinliklerle gençlerimizin iletişim ve medya alanında farkındalık kazanmasını amaçlıyoruz" dedi.

Öztaş'ın konuşmasından sonra öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları içeren slayt gösterimi ardından dereceye giren üç öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çocuk Gazeteciler Yarışıyor Projesi'nde Dereceye Giren Öğrencilere Bisiklet Hediye Edildi - Son Dakika

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