Çocuk Hakları Platformu, Dünya Yetimler Günü'nde İsrail'in işgali altındaki Gazze'deki çocuklara dikkat çekti

Çocuk Hakları Platformu, her yıl ramazan ayının 15. gününde çeşitli etkinliklerin yapıldığı "Dünya Yetimler Günü"nde, İsrail'in işgali altındaki Gazze'de ve dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan çocuklara dikkati çekmek için toplandı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Yetim Vakfı, Yeryüzü Çocukları Derneği ve Hukukçular Derneğinin katkılarıyla oluşturulan platformun basın açıklaması Rami Kütüphanesi yapıldı.
Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Dünya Yetimler Günü'nün İslam İşbirliği Teşkilatının 2013 yılında aldığı karar doğrultusunda bu yıl 11. kez idrak edildiğini söyledi.
Çocukların sevgi, şefkat görmeleri ve korunmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kamplara kapatılan çocukların meçhul geleceğinden, açlıktan hayatlarını kaybeden çocukların ıstıraplarından, gecenin karanlığında bir karton üzerinde kıvrılan çocukların gördüğü kabuslardan, yetişkin insan muamelesi görerek saatlerce çalıştırılan çocukların sırtındaki terden, tek tek her birinden sorumluyuz." dedi.
Yılmaz, dünyada 8 milyar insanın 2,5 milyarını çocukların oluşturduğunu, bunların en az 1 milyarının yetim, öksüz ve sosyal yetim statüsünde bulunduğunu kaydetti.
Dünya üzerindeki çocukların yüzde 40'ının yetim, öksüz ve sosyal yetim olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Özellikle boşanmış aile çocuklarını da sosyal yetimler olarak ifade ediyoruz. Dünya üzerindeki her 5 çocuktan biri savaş, çatışma ve felaketlerden etkilenen ülkelerden birinde yaşıyor." diye konuştu.
"200 milyonu aşkın çocuk çalışmak zorunda"
Bugün yaklaşık 600 milyon çocuğun felaket bölgelerinde yaşamak zorunda olduğunu vurgulayan Yılmaz, sayıları 80 milyona varan mültecilerin yarısının çocuklardan oluştuğunu, yıl içerisinde 2,5 milyon çocuğun kaçırıldığını bildirdi.
Yılmaz, 76 yıldır İsrail'in işgaline uğrayan Filistin'in 7 Ekim'den bu yana tarihin gördüğü en ağır soykırım uygulamalarına maruz bırakıldığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletlerin temel kuruluş felsefesi sayılan metinlerin tamamının yok sayıldığını kaydetti.
İsrail'in saldırılarından etkilenenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altını çizen Yılmaz, "Belki şu anda Gazze'de 20 bine yakın yeni yetim çocuk olabilir, bunu bilemiyoruz. 7 Ekim'den önce Gazze'deki yetim sayısı 23 bin civarındaydı." ifadelerini kullandı.
"Yeryüzünün tüm çocukları için herkesi hukuk mücadelesine davet ediyoruz"
Çocuk Hakları Platformunun Sözcüsü avukat Betül Zağlı Topal ise İslam dünyasına Gazze'deki çocukları hatırlatmak istediklerini söyledi.
Topal, yeryüzünün tüm çocukları için herkesi hukuk mücadelesine davet ettiklerini anlatarak, "Bugün Gazze'deki çocuklar, yarın Doğu Türkistan, bir diğer gün başka bir topyekun çocuk hak ihlallerinden, ölümlerinden bahsetmek istemiyorsak bugünden harekete geçmenin önemini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.
Başlattıkları hareketin dünyadaki vicdanlı yüreklerle birleşip büyüyeceğini dile getiren Topal, ramazan ayında yeryüzünün tüm yetimlerini korumak için yola çıktıklarını sözlerine ekledi.
Yetim Vakfı Akademi Topluluğunun hazırladığı "Filistin'de Çocuk Olmak" başlıklı raporun sunulduğu toplantıya İHH Başkan Yardımcısı Reşat Başer, Hukukçular Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Melih Gülseren, Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun da katıldı.
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