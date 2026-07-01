Çocuk Hakları Toplantısı Yapıldı

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026 yılı Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, "Çocuklarımızın güvenliğini, gelişimini, mahremiyetini ve haklarını korumak, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlarla bir araya gelerek 2026 yılı Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Göktaş, çocukların çevrim içi ortamlarda güvenle var olabilecekleri sağlıklı bir dijital ekosistem oluşturmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu üyelerimiz, sivil toplum kuruluşları ve ilgili paydaşlarla bir araya gelerek 2026 yılı Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik."

Çocuklarımızın güvenliğini, gelişimini, mahremiyetini ve haklarını korumak, her alanda olduğu gibi dijital dünyada da en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.

İlgili kurumlarımızla iş birliği içinde, onların çevrim içi ortamlarda güvenle var olabilecekleri sağlıklı bir dijital ekosistem oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Çocuklarımızın üstün yararını önceleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum."