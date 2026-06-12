Çocuk İşçiliğine Son Çağrısı

(ANKARA) - TÜRK-İŞ, "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'ne ilişkin, "Tüm politikalar çocukların üstün yararı esas alınarak oluşturulmalı; denetim mekanizmaları güçlendirilmeli; her çocuğun ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir eğitime ulaşması sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki çocuk işçiliğiyle mücadele; siyasi irade, sendikal örgütlülük, güçlü sosyal koruma politikaları ve uluslararası dayanışmanın ortak çabasıyla başarıya ulaşacaktır" açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ, "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"12 Haziran, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından, çocuk işçiliğine karşı küresel farkındalık oluşturmak ve bu insanlık dışı durumu ortadan kaldırmak amacıyla ilan edilmiş önemli bir gündür. TÜRK-İŞ olarak; çocukların emek sömürüsüne karşı korunmasını ve çocuk işçiliğinin her türünün ortadan kaldırılmasını bir insanlık görevi olarak görüyor, çocukların insanca yaşam, eğitim, oyun ve gelişim haklarını kararlılıkla savunuyoruz."

Güncel ILO-UNICEF verileri, dünya genelinde hala yüz milyonlarca çocuğun çalıştırıldığını, önemli bir bölümünün ise sağlıklarını, güvenliklerini ve gelişimlerini tehdit eden tehlikeli işlerde yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu tablo; yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda derin bir sosyal adalet ve insan hakları ihlalidir. Her bir veri, eğitim hakkından koparılmış ve geleceği elinden alınmış bir çocuğa işaret etmektedir.

"BİRÇOK ÇOCUK ÇALIŞMA HAYATINA İTİLMEKTE VE EĞİTİM HAKKINDAN UZAKLAŞMAKTADIR"

Ülkemizde de yoksulluk, gelir adaletsizliği, işsizlik, göç ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi nedenlerle birçok çocuk, okul sıralarında olması gerekirken çalışma hayatına itilmekte ve eğitim hakkından uzaklaşmaktadır. Daha da ağır tablolar ise savaş ve çatışma bölgelerinde yaşanmaktadır. Özellikle Filistin'de çocuklar; yalnızca eğitim ve oyun haklarından değil, en temel hak olan yaşam hakkından dahi mahrum bırakılmaktadır. Benzer acılar, dünyanın pek çok bölgesinde çocukların omuzlarına yüklenmeye devam etmektedir.

"TÜM POLİTİKALAR ÇOCUKLARIN ÜSTÜN YARARI ESAS ALINARAK OLUŞTURULMALI"

Çocuk işçiliği ile mücadele; yalnızca ahlaki bir yükümlülük değil, sürdürülebilir kalkınmanın ve adil bir toplumun inşasının da temel şartıdır. Bu kapsamda, başta ILO'nun 138 sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi ile 182 sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Sözleşmesi olmak üzere uluslararası standartlara tam uyum sağlanmalı ve bu düzenlemeler sahada etkin biçimde uygulanmalıdır. TÜRK-İŞ olarak çağrımız nettir: Tüm politikalar çocukların üstün yararı esas alınarak oluşturulmalı; denetim mekanizmaları güçlendirilmeli; her çocuğun ücretsiz, nitelikli ve erişilebilir eğitime ulaşması sağlanmalıdır. Aileler ise yoksullukla değil, güvenceli ve insana yakışır işlerle desteklenmelidir. Unutulmamalıdır ki çocuk işçiliğiyle mücadele; siyasi irade, sendikal örgütlülük, güçlü sosyal koruma politikaları ve uluslararası dayanışmanın ortak çabasıyla başarıya ulaşacaktır. Kaybedilen her an, daha fazla çocuğun geleceğinin kararması anlamına gelmektedir. Bu nedenle zaman kaybına tahammül yoktur.

TÜRK-İŞ olarak, bu anlamlı gün vesilesiyle çocuk işçiliğine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyor; çocukların çalıştırılmadığı, haklarının güvence altına alındığı, barış ve eşitlik içinde büyüyebildikleri bir dünya çağrımızı yineliyoruz."