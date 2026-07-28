Çocuk Kostümü Piyasadan Toplatıldı - Son Dakika
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Çocuk Kostümü Piyasadan Toplatıldı

Çocuk Kostümü Piyasadan Toplatıldı
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Ticaret Bakanlığı, güvensiz kimyasal maddeler içeren çocuk kostümünü yasakladı ve toplattı.

TİCARET Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinden geçemeyen 'çocuk kostümü' ürününün piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Daire Başkanlığımızın faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 'Jinafire Long Çocuk Kostümü' adlı ürünün kimyasal güvenlik testlerinden geçemediği tespit edilmiştir. Üründe yapılan analizlerde mevzuata aykırı kimyasal maddeler bulunduğunun belirlenmesi üzerine; ürünün piyasaya arzı yasaklanmış, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, başta çocuklarımız olmak üzere tüm tüketicilerimizin güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyor; güvensiz ürünlerin piyasada yer almasına kesinlikle müsaade etmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız, güvensiz ürün bildirimlerine ve alınan tedbirlere GÜBİS (Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi) üzerinden ulaşabilmektedir" ifadelerine yer verildi.

FOTORĞAFLI

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Kostümü Piyasadan Toplatıldı - Son Dakika

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