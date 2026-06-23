Çocuk Ölümü Davasında Sanık İfadesini Verdi - Son Dakika
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Çocuk Ölümü Davasında Sanık İfadesini Verdi

23.06.2026 19:47
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Mersin'de kovaladığı çocuğun ölü bulunmasına ilişkin sanık, 'Amacım oyun oynamaktı' dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde kovaladığı çocuğun pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanığın "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Anamur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, geçen yıl 29 Temmuz'da 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in pasajda ölü bulunmasına ilişkin tutuklanan sanık N.U, Tarsus 1 Nolu Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatlarının da yer aldığı müdafiler ile Güner'in ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada olay günü bölgede bulunan 2 kişi, tanık olarak dinlendi.

"Amacım onunla oyun oynamaktı"

Söz verilen sanık N.U, savunmasında, tahliyesi ve beraatını talep etti.

Olay günü yaşananlara değinen N.U, "Bu olayda herhangi bir kötü kastım yoktu. Amacım onunla oyun oynamaktı. Karşımdaki de çocuk olduğundan bu durumun normal olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şekilde çocuğa zarar vermedim." dedi.

Güner ailesinin avukatı Gurbet Bilbay da maktulün vücudundaki yaralanmaların "bıçak izi" olduğunu savunarak, çocuğun kıyafetindeki yırtıkların nedeninin araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyada adli fizik yönünden inceleme yaptırılarak eksikliklerin giderilmesini ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Çocuğun şüpheli tarafından kovalanması kameraca görüntülenmişti

Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajda 29 Temmuz 2025'te saat 04.00 sıralarında dönerci N.U. (25) ile 12 yaşındaki Eyüp Can Güner arasında henüz bilinmeyen nedenle kovalamaca yaşanmıştı. Bir süre sonra yerde hareketsiz halde bulunan Güner'in hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İlk incelemede, çocuğun yüksekten düştüğü ve vücudunda kesici alet izleri bulunduğu tespit edilmiş, polis tarafından gözaltına alınan şüpheli N.U. tutuklanmıştı.

Pasajda ölü bulunan çocuğun, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli tarafından kovalandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşılmış, görüntülerde Güner'in aralarında mesafe olan N.U. ile zaman zaman konuşması, bir süre sonra sokakta bekleyip el hareketleriyle Güner'i yanına çağıran N.U'nun, elindeki poşeti kaldırıma bırakıp yaklaşık 30 metre uzaklıktan çocuğu kovalaması yer almıştı.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sanık hakkında "ihmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Anamur Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Mersin, Çocuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

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