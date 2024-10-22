ANTALYA'da bir çocuk parkında çocukların atıkları tutuşturarak çıkardığı yangın, cep telefonu kameralarına yansıdı.
Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Konuksever Mahallesi 805 sokak üzerinde bulunan Muratpaşa Belediyesi'ne ait İbrahim Tunç Çocuk Parkı'nda çıktı. Parka gelen çocuklar, buradaki atıkları çakmakla tutuşturup yaktı. Olayı gören mahallelinin durumu bildirmesi üzerine parka gelen itfaiye ekibi, parktaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anı çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıdı. Ekipler, yangını kimin çıkardığını araştırıyor.
Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,
Son Dakika › Güncel › Çocuk Parkında Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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