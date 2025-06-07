Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de 4 Haziran'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çanakkale- İzmir kara yolunda 3 otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Asel K. (4), kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde hayatını kaybetti.

4 Haziran'da Çanakkale'den Ezine yönüne giden A.Y. yönetimindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.K. idaresindeki 59 AIA 003 plakalı otomobil ve E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobille çarpmış, sürücü A.Y. ve beraberindeki M.Y. ile sürücü A.K. ve beraberindeki S.K. ile 4 yaşındaki Asel K. yaralanmıştı.

Kaza sırasında araçtan fırladığı ve ağır yaralandığı belirtilen çocuk, ÇOMÜ Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.