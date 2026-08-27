Çocuk Uçurtmalarını Parçaladı - Son Dakika
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Çocuk Uçurtmalarını Parçaladı

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Filistinli çocuk, İsrail'in tehditleri üzerine uçurtmalarını parçaladı ve ağlayarak tepki gösterdi.

İsrail'in bazı uçurtmaları gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı tehditlerini sürdürmesi, Filistinli bir çocuğa çadırının yakınında oynadığı uçurtmalarını öfkeyle ve ağlayarak parçalattı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinli küçük bir çocuğun uçurtmalarını tek tek parçaladıktan sonra çadırının yanına oturarak ağladığı görülüyor.

Gazze'de ailesiyle birlikte sığındığı çadırın yanında uçurtmalarını kendi elleriyle yırtan çocuk, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu memnun olsun, (Savunma Bakanı Yisrael) Katz memnun olsun, (ABD Başkanı Donald) Trump memnun olsun diye bizi sevdiğimiz şeylerden mahrum etmek istiyorlar. Vallahi şu anda kalbim paramparça oluyor."

İsrail'in uçurtmalar üzerinden sürdürdüğü tehditler, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 yıldır ağır bombardıman ve abluka altında yaşayan Filistin halkı ve özellikle de çocuklar arasında korkuya yol açtı.

Gazze'de uçurtmalarla oynama haklarından mahrum bırakılan Filistinli çocuklar arasında ellerindeki uçurtmaları denize atanlar olduğu gibi parçalayarak tepki gösterenler de oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Katz, bu konuda bir güvenlik toplantısı düzenlemiş, uçurtma uçurulmaya devam edildiği takdirde saldırıları artırma ve Filistinlileri zorla yerinden etme tehdidinde bulunmuştu.

Hamas, söz konusu uçurtmaların çocuklar tarafından uçurulduğunu ve İsrail'in Gazze'ye saldırı için bunu "bahane" olarak kullandığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Uçurtmalarını Parçaladı - Son Dakika

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