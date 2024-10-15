Çocuklar Bağda Eğlenceli Üzüm Hasadı Yapıyor - Son Dakika
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Çocuklar Bağda Eğlenceli Üzüm Hasadı Yapıyor

Elazığ'da çocuklar, üzüm hasadında ailelerine yardımcı olurken eğlenceli anlar yaşıyor.

15.10.2024 22:56
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Çocuklar üzüm hasadına renk katıyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın bağlarında süren üzüm hasadına çocuklar adeta renk katıyor. Üzüm salkımlarının arasında bir yandan ailelerine yardım eden çocuklar bir yandan da tarım ile iç içe oluyor.

Yaz mevsiminin sonlarına yaklaşırken Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde üzüm hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl üzüm hasadı sadece yetişkinlerin değil, çocukların da etkin olmasıyla daha renkli bir hale geldi. Anne ve babalarıyla birlikte bağlara giden çocuklar, hem üzüm topluyor hem de doğal bir oyun alanında keyifli vakitler geçiriyor. Üzüm salkımlarıyla poz veren çocuklar, neşeli gülümsemeleriyle fotoğraf karelerine de renk katıyor. Minikler, hem tarımı öğreniyor hem de bu muhteşem anıları hem arkadaşları hem de aileleriyle paylaşıyor.

Üzüm bağında keyifli vakitler geçirdiklerini dile getiren çocuklardan Zehra Akyol, "10 yaşındayım. Burada çok eğleniyoruz. Bahçede babamıza, annemize yardım ediyoruz. Bazen üzüm yiyoruz bazen de yorulunca gölgede dinleniyoruz. Hem oyunlar oynuyoruz hem de keyifli vakitler geçiriyoruz" dedi.

Okuldan arta kalan zamanlarını aileleri ile birlikte bağda geçirmeye çalıştıklarını aktaran Miraç Doruk Altay (12), "Buraya geldiğimiz gibi kahvaltı yapıyoruz. Ardından ya ceviz topluyoruz ya da üzüm topluyoruz. Ailemize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bize verilen görevleri yaptıktan sonra oturup sohbet ediyoruz. Eğer getirdiysek ödevlerimizi yapıyoruz. Arkadaşlarla olunca daha eğlenceli oluyor" şeklinde konuştu.

Çocuklardan Miray ise "Bağda kestiğimiz üzümleri topluyoruz. Yoruluyoruz, bazen uyuyoruz. Güzel ve keyifli vakitler geçiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yurtbaşı, Elazığ, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuklar Bağda Eğlenceli Üzüm Hasadı Yapıyor - Son Dakika

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