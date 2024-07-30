Çocuklar Çıldır Gölü'nde serinliyor - Son Dakika
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Çocuklar Çıldır Gölü'nde serinliyor

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Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bulunan Çıldır Gölü, yaz aylarında serinlemek isteyen çocukları ağırlıyor. Eskimo usulü balık avcılığı ve atlı kızak gezintileriyle ünlü olan göl, yapılan yatırımlarla turizme büyük katkı sağlamaktadır. Çıldır Gölü'nün tatlı su özelliği ve doğal plajları, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmamaktadır. Göl kenarındaki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, sıcak havada serinlemek için göle akın etmektedir.

30.07.2024 11:40
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Çocuklar Çıldır Gölü'nde serinliyor

ARDAHAN - Kışın eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintisi yapılan Çıldır Gölü, yazın da serin sularında serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. Sıcak havada bunalan çocuklar, serinlemek için Çıldır Gölü'ne akın ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün çehresi, son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim gösterdi. Kış mevsiminde yüzeyi 60 santim buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı. Tatlı su özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ve bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgisini toplayan Çıldır Gölü, şimdilerde Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. En derin noktası 42 metre olan deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki, Çıldır Gölü'nde serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor.

Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, serinlemek için de kendilerini suya bırakıyor.

Kaynak: İHA

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