Çocuklar İçin Felsefe Zirvesi Düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çocuklar için Felsefe Enstitüsü iş birliğiyle düzenlenen "21. Yüzyılda Çocuklar İçin Felsefe Yöntemi ile Özgürlüğün Aile ve Çocuk Açısından Yeniden Düşünülmesi" zirvesi, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşti.

Eğitimde ve toplumsal gelişimde çocuklar için felsefenin önemine dikkati çekmeyi amaçlayan zirvede, 21. yüzyılda aile, çocuk ve özgürlük ilişkisi, farklı bakış açılarıyla tartışmaya açılarak yeni yaklaşımlar üzerinde duruldu.

Açılış oturumunda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, toplumsal önyargılarla birlikte felsefeden uzak durulduğunu belirterek, felsefenin çocukların gelişiminde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Yenigün, Çocuklar için Felsefe Enstitüsünün, yaptığı çalışmalarla çocukların özgür düşünmesine dikkate değer bir katkı sunduğunun altını çizerek, "Felsefeyi genel olarak karmaşık bir alan gibi düşünüyor ve uzak duruyoruz. Oysa çocukların ruhuna değen, onların gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri desteklemek gerekiyor. Bakanlık olarak bizim odağımızda aile ve çocuklar yer alıyor. Yaptığımız faaliyetlerle çocuklarımız için politikalar belirliyor ve bunları uygulamaya çalışıyoruz. Düzenlenen zirvede yapılacak çalışmalar da bizler için ufuk açıcı bir yerde duruyor." dedi.

"Aileye yönelik saldırıları da göz önünde bulundurarak bu yılı 'Aile yılı' ilan ettik"

Soru sormanın çocukluktaki en önemli faaliyetlerden birisi olduğunu vurgulayan Yenigün, şu bilgileri verdi:

"İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de 'Neden?, Niçin?' gibi sorular sormasıdır. Özellikle çocuklukta gelişen bu soru sorma halini öldürmememiz, hep diri tutmamız gerekiyor. Bu soruların profesyonel bir yöntemle yönlendirilmesi ise çok önemli bir meseledir. Felsefe eğitiminin, kültürel kodlarımıza uygun bir formda ele alınarak çocuklarımıza verilmesini son derece önemsiyoruz. Öte yandan çocuklar için en kıymetli unsur hiç şüphesiz ailedir. Aileye yönelik saldırıları da göz önünde bulundurarak bu yılı 'Aile yılı' ilan ettik. Cinsiyetsizleştirme başta olmak üzere, aile karşıtı söylemlerin karşısında durmamız gerekiyor. Çocuklarımızın sağlıklı düşünme faaliyetini yürütmeleri ancak aile sevgisini alabildikleri sıcak ve güvenilir ortamda mümkündür."

Çocuklar için Felsefe Enstitüsü Kurucusu Ayşe Çam da dayısının vefatından sonra felsefeyle bağ kurduğunu belirterek, "Dayım benim rol modelimdi. O, felsefeyle birlikte mutlu bir hayat sürmüştü. Ben, o vefat ettiğinde 21 yaşındaydım. Onun ev sevdiği işi yaparak mutlu olabilmesi, beni çok etkilemişti. Bu, benim için önemli bir dönüm noktası ve başlangıç oldu." diye konuştu.

Çocuklar için felsefe eğitiminin 2015'te kendi gündemine geldiğini vurgulayan Çam, "Gazi Üniversitesindeki öğrenciliğim sırasında Hasan Haluk Erdem hocamızın gençler için yaptığı felsefe eğitimlerinin varlığını öğrendim. Hocam, bu faaliyetlere girmem noktasında önemli bir yere sahip. Dayımdan aldığım ilhamla ben de çocuklar için felsefe alanında olmaya karar verdim. Yapılan çalışmalara ulaşarak bu sahada uzmanlaşmaya gayret gösterdim. Pandemi döneminde ise bütün bu yolculuk önemli bir çıktıya dönüştü ve enstitümüzü kurduk. Enstitümüzün kuruluş sürecinde çok kıymetli destekler aldım. Alanla ilgili bir müfredat hazırladık ve yolunuza devam ettik." dedi.

Çam, 2024'te "P4C Eğitim ve Danışmanlık Şirketi"ni kurduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu çatı altında bugüne kadar toplam 11 dönem ders verdik. 12. dönem ise önümüzdeki hafta başlayacak. Büyük bir heyecanla bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Alanında uzman hocalarımız kolaylaştırıcı bir rolle bildiklerini bizimle paylaştı. Ekibimizle çocuklar için felsefe eğitimine derinlemesine bakış sunmaya çalışıyoruz. Bugün bu alanda 400 mezuna ulaştık. Bu zirvede aramızda onları da görmek bizim için çok kıymetli. Katılımınız için herkese teşekkür ediyorum."

"Savaşlar artık sadece sahada değil, kültür meydanlarında kazanılıyor"

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik ise Rami Kütüphanesi'nin önemli bir bilgi merkezi haline geldiğini belirterek, "Bundan yüzyıl önce, silahlar gücün merkezinde yer almaktaydı. Bugün ise teknoloji ve bilgi, gücün temel kaynaklarıdır. Savaşlar artık sadece sahada değil, kültür meydanlarında kazanılıyor. Kütüphaneler de bir bilgi üretim alanına dönüşmüş durumda. Rami Kütüphanesi bilginin üretildiği kültür meydanlarının başında yer alıyor. Biz de bunun bilincinde olarak faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Çalışmalarımızın merkezinde aile ve çocuklar yer alıyor ve bu bağlamda çoçuklar için felsefe atölyeleri düzenliyoruz. Bugün düzenlendiğimiz zirve de bu atölye çalışmalarının bir çıktısıdır." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için felsefe eğitiminin gün boyunca ele alındığı zirvede, "Özgürlükle Kekremsi İlişkilerimiz", "Çocuklar için Felsefe: Disiplinlerarası Çalışmalar", "Çocuklar için Felsefe Yöntemi ve Uygulama Alanları", "Jean-Luc Nancy'nin Penceresinden Çocuklarla Felsefe", "Dedem ve Ben Kitabı ile Aile Bağları: Çocuklar için Felsefe" ve "Sessiz Kitapların Çocuklar için Felsefe Uyarıcı Olarak Kullanımı" başlıklarında oturumlar izleyiciyle buluştu.