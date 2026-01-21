Kaş Ova Spor Salonu, Çocukların Ortak Buluşma Noktası Oldu

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kaş Ova Spor Salonu, Kaş ilçesinde yaşayan çocukların sporla buluştuğu önemli merkezlerden biri haline geldi. Spor salonunda çocuklar, basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında eğitim alırken, ASFİM bünyesindeki cimnastik derslerine de katılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaş ilçesinde hayata geçirilen Ova Spor Salonu, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesine katkı sağlıyor. Basketbol, voleybol, masa tenisi ve cimnastik gibi birçok branşta eğitim verilen Ova Spor Salonu'nda geleceğin sporcu adayları yetiştiriliyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda çocuklar, hem sportif becerilerini geliştiriyor hem de disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanıyor.

"Çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz"

Kaş Ova Spor Salonu Birim Sorumlusu Gürkan Keçeli, çocukları sporla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Spor salonumuzda basketbol, voleybol ve masa tenisi branşlarında eğitimler veriyoruz. Çocuklarımız burada sportif faaliyetlere katılırken aynı zamanda zihinsel ve bedensel gelişimlerini de destekliyoruz. 8–16 yaş arası çocuklarımıza yönelik kurslarımız bulunuyor. 2023 yılında hizmete açılan Kaş Ova Spor Salonu kısa sürede Kaşlı çocuklarımızın buluşma noktası haline geldi. Çevre mahallelerdeki okullardan gelen çocuklarımız da tesisimizden faydalanarak spor yapma imkanı buluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Derslerimiz oldukça verimli geçiyor"

ASFİM'de görev yapan eğitmen Begüm Durna Gergin ise Kaş Ova Spor Salonu'nun çocuklar için sadece bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bir oyun ve etkinlik merkezi olduğunu vurguladı. Spor Salonu'nda çocuk cimnastiğinin yanı sıra pilates, step, aerobik ve zumba derslerinin de verildiğini söyleyen Gergin, çocukların kendi yaşıtlarıyla birlikte eğlenceli ve öğretici etkinliklere katıldığını ifade etti. Gergin, "Derslerimizde temel cimnastik hareketleri, duruş çalışmaları, taklalar ve çeşitli parkurlar yer alıyor. Bu sayede çocuklarımız hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de paylaşmayı, özgüven kazanmayı ve sorumluluk almayı öğreniyor. Akranlarıyla uyum içinde gerçekleştirilen derslerimiz oldukça verimli geçiyor" dedi.

"Büyükşehir'e Kaş'a böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyorum"

Velilerden Zeynep Uysal da kızının sporla ilk kez Kaş Ova Spor Salonu'nda tanıştığını belirterek, "Kızım Aslıhan burada cimnastiğe başladı, yaklaşık 3-4 aydır da voleybol eğitimi alıyor. Bu bölgede çocukların sosyalleşebileceği alanlar oldukça sınırlı. Büyükşehir Belediyemizin açtığı bu spor salonu, çocuklarımız için önemli bir sosyal aktivite imkanı sunuyor. Kızım burada alanında uzman eğitmenler ve yaşıtlarıyla birlikte aldığı eğitim sayesinde hem beceri kazandı hem de özgüveni arttı. Ben de lokanta işletiyorum, çocuklarımı buraya güvenle bırakıp işlerimi rahatlıkla halledebiliyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Kaş'a böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Velilerden Eşref Erdem ise iki kızının da Ova Spor Salonu'ndan faydalandığını ifade ederek, birinin basketbol, diğerinin ise cimnastik eğitimi aldığını söyledi. Çocuklarını spor salonuna getirdikleri sürede kendi işleriyle ilgilenme fırsatı bulduklarını belirten Erdem, "Büyük kızım voleybolu burada öğrendi. Spor salonumuzdan çok memnunuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.