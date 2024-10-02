Çocuklar İçin Sağlıklı Beslenme Maliyeti Yüksek

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, gelişme çağındaki bir çocuğun sağlıklı beslenebilmesinin günlük maliyetinin 110, aylık maliyetinin ise 3 bin 300 lira olduğuna dikkati çekti. Başevirgen, "17 bin liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan bir aile, tek çocuk için toplam gelirinin en az yüzde 20'sini sadece çocuğun hayvansal protein ihtiyacını karşılamak için ayırması gerekiyor. Geçim derdindeki yurttaşlar, peynir yerine çökelek veya yağsız lor peyniri, et yerine bakliyat ve makarna yiyerek yaşamaya çalışıyor. Çocuklarımıza bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Geleceğimiz kaybediyoruz" dedi.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, gelişme çağındaki çocukların sağlıklı beslenebilme maliyetlerini hesapladı. Gerekli besinleri tüketemeyen, sağlıksız bir neslin yetiştiğini belirten Başevirgen, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başevirgen, vatandaşlar tarafından "ucuz" olarak bilinen marketlerde bile bir litre sütün fiyatının 30 lira, tam yağlı inek peynirin kilosunun ortalama 335 lira, tane yumurtanın ise 5 liraya çıktığını söyledi. Dana etinin marketlerdeki ortalama fiyatının ise 500 lirayı bulduğunu belirten Başevirgen, "Türk-İş'in açıkladığı verilere göre açlık sınırı Eylül ayında 19 bin 830 liraya yükseldi. Asgari ücretle açlık sınırı arasındaki makas 2 bin 800 liraya kadar yükseldi. Oluşan bu fiyatlarla yurttaşların alım gücünü karşılaştırdığımızda, halkımızın süt içmeyi, peynir, yumurta ve et yemeyi unuttuğunu görüyoruz. Yetişkin bireylerin yeteri kadar et ve süt ürünlerini tüketememesi elbette bir sorun. Fakat asıl önemli tehlike çocuklarımızın bunlardan mahrum kalması" diye konuştu.

"Asgari ücretle çalışan biri, çocuklarını bir şekilde doyursa da aslında sağlıklı besleyemiyor"

Büyüme döneminde olan çocuklar için protein ve kalsiyum ihtiyacının önemine dikkati çeken Başevirgen, "Özellikle okul çağı ve öncesi çocukların protein ve kalsiyum ihtiyacının karşılanabilmesi için süt ve süt ürünleri ile et tüketimi çok önemli. 7 yaşındaki bir çocuğun sağlıklı beslenebilmesi için günlük 30 gram proteine ihtiyacı var. Bunu için de günlük en az 400 ml süt, 60 gram peynir, 1 adet yumurta ve 50 gram et tüketmek zorunda. Ancak bu hayvansal proteinler için yapılacak harcama, ailenin kendisi hiç tüketmese dahi günlük 110, aylık ise 3 bin 300 lirayı buluyor. Eğer ailenin gelişme çağında 2 çocuğu varsa aylık asgari harcama 6 bin 600 liraya çıkıyor. Yani günümüz şartlarında asgari ücretle çalışan biri, çocuklarını bir şekilde doyursa da aslında sağlıklı besleyemiyor" ifadelerini kullandı.

"Beslenemeyen bir öğrencinin dersi kavraması ve algılaması da güçleşiyor"

Okullardaki kantin fiyatlarının da öğrencileri ve ailelerini ekonomik olarak zor duruma soktuğunu ifade eden Başevirgen, "Bu yıl ara zam alamayan milyonlarca çalışan açlık ve yoksulluk sınırında hayat mücadelesi verirken, öğrencilerin temel beslenme için okul kantininden yapacakları harcamalar da katlandı. Evde sağlıklı beslenemeyen çocukların okul kantinlerinde de gerçek anlamda beslenebilmesi imkansız. Ailelerin, hiçbir besin değeri olmayan kuru tost ve ayran için bile günlük 100-150 liraya yakın bir tutarı gözden çıkarması gerekiyor. Beslenemeyen bir öğrencinin dersi kavraması ve algılaması da güçleşiyor. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek uygulamasını maliyet yükü olarak gören iktidar yüzünden yine olan çocuklarımıza oluyor" dedi.

"Çocuklarımıza bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok"

17 bin liralık asgari ücretle geçinmeye çalışan bir ailenin tek çocuk için toplam gelirinin en az yüzde 20'sini sadece çocuğun hayvansal protein ihtiyacı için ayırması gerektiğini söyleyen Bekir Başevirgen, "Çocuk sayısı arttıkça sağlıklı beslenme için ayrılması gereken tutar da o yönde artıyor. Barınma, ısınma, elektrik, su, ulaşım ve diğer masraflar derken asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarına böyle bir bütçe ayırması mümkün değil. Geçim derdindeki yurttaşlar, peynir yerine çökelek veya yağsız lor peyniri, et yerine bakliyat ve makarna yiyerek yaşamaya çalışıyor. Çocuklarımıza bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Geleceğimiz kaybediyoruz" açıklamasını yaptı.