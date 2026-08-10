Çocuklar Naylon Havuzda Eğlendi
Amasya'da 4 çocuk, sıcak havadan bunalarak naylonla havuz yapıp serinledi ve eğlendi.
AMASYA'nın Ziyaret beldesinde sıcak havadan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yapıp, serinleyerek eğlendi.
Merkeze bağlı Ziyaret beldesinde sıcaktan bunalan 4 çocuk, mahalle arasında naylonla kendilerine havuz yaptı. Hortumla su doldurarak naylon havuza giren çocuklar, hem serinledi hem de eğlendi.
Ortaya renkli görüntüler çıkarken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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