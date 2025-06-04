Çocuklar Sosyal Medyada Büyüklerle Özeniyor - Son Dakika
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Çocuklar Sosyal Medyada Büyüklerle Özeniyor

04.06.2025 19:14
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Uzman, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek ailelere görevler verdi.

Sosyal medyadaki büyük tehlike: Çocuklar kendilerinden yaşça çok büyük kişilere özeniyor

KOCAELİ - Sosyal medyada çocuklar kendilerinden yaşça çok büyük kişileri örnek alıyor, özeniyor. En büyük görev ise ailelere düşüyor.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde öğrenciler ile bir araya gelen sosyal medya uzmanı Buğuhan Demircan, sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. İhlas Haber Ajansı'nın sorularını cevaplayan Demircan, ailelere önemli uyarılarda bulundu. Demircan, sosyal medyanın bilinçsiz kullanımıyla birlikte çocuklar için ciddi bir tehdit unsuru haline geldiğini ifade ederek, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini değerlendiren Buğuhan Demircan, "Gündemimizde 16 yaş altı sosyal medya kullanımının yasaklanması var. Devletimiz bu konuda bir çalışma yürütüyor. Ailelere de bu konuda çok iş düşüyor ama aileler genelde, dışarı çıktığımızda sık sık görüyoruz, çocuklarına tableti verip kendi işlerine bakıyorlar. O çocuklar orada her şeye erişebiliyor. Sosyal medya tamamen bir çukur. Yani ben de bir sosyal medya danışmanı olarak 9 yıldır bu mesleğin içerisindeyim ama gerçekten bir çukur. Çocuklar her türlü şeyi oradan kapabilir. Çocuklarımız her şeye açık ve bunun önüne öncelikle ailelerin geçmesi gerekiyor. Her şey ailelerde bitiyor şu anda" dedi.

"Her şeyi devletten beklemek gerekmiyor"

Sosyal medyanın yalnızca bir tehdit unsuru değil, aynı zamanda bir meslek kolu haline geldiğini belirten Demircan, "Çocuklar her şeyi görüyor ve ona özeniyor. Birisini görüyorlar, örneğin 29-30 yaşlarında bir hanımefendiyi ve ona özeniyorlar. Buna hem erkek çocuklar hem kız çocukları dahil. Bunu ailelerin engellemesi lazım. Her şeyi devletten beklemek gerekmiyor. Her şeyin bir yasakla çözülmesi gerekmiyor. Ailelerin bilinçli bir şekilde bu süreci yönetmesi gerekiyor. Sosyal medya, benim de yaptığım gibi, bir iş kolu oldu artık. Bu iş koluna gençlerimizi yönlendirebiliriz. Ama sosyal medyanın doğru ve etkin kullanımı konusunda ailelerin de artık bilinçli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çocuklar Sosyal Medyada Büyüklerle Özeniyor - Son Dakika

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