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Çocuklara avuç avuç şeker dağıtma geleneği sürüyor

MERSİN - Mersin'de bir mahallede Ramazan Bayramı geleneklerinden çocuklara peştamalla avuç avuç şeker dağıtma geleneği devam ettiriliyor.

Her Ramazan Bayramı'na olduğu gibi bu sene de bir çok ilde farklı gelenekler devam ettiriliyor. Mersin'in Erdemli İlçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde de mezarlık ziyareti sonrası avuç avuç şeker dağıtılıyor. Bu sene bu geleneği mahalle sakinlerinden Necmi Alkaya yerine getirdi. Peştamala doldurduğu şekerleri, çocuklara avuç avuç verdi. Kucak dolusu şekerle poşetlerini dolduran çocukların yüzleri güldü.

Bu sene geleneği yerini getiren Necmi Alkaya," Bayram namazı sonrasında mezarlık ziyaretine gidiyoruz. Daha sonra orada şekerimiz dağıtarak çocuklarımızı sevindiriyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz" dedi.