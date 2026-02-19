Selçuk Efes Kent Belleği'nde Babalar İçin "Benim Başarım" Söyleşisi - Son Dakika
Selçuk Efes Kent Belleği'nde Babalar İçin "Benim Başarım" Söyleşisi

19.02.2026 09:46  Güncelleme: 10:44
AÇEV, Efes Selçuk Belediyesi ve Efesli Babalar iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Psikolojik Danışman Mustafa Köseoğlu çocuklarda başarı kavramını ele alarak ebeveyn tutumlarının ve süreç odaklı yaklaşımların önemini vurguladı.

(İZMİR) - AÇEV, Efes Selçuk Belediyesi ve Efesli Babalar iş birliğiyle Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Benim Başarım" söyleşisinde, Psikolojik Danışman Mustafa Köseoğlu çocuklarda başarı kavramını yeniden ele aldı. Etkinlikte, başarının yalnızca notlardan ibaret olmadığı vurgulanırken; ebeveyn tutumlarının, süreç odaklı yaklaşımın ve çocukların duygusal gelişiminin önemi öne çıktı.

AÇEV, Efesli Babalar ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle Selçuk Efes Kent Belleği'nde anlamlı bir söyleşi gerçekleştirildi. Psikolojik danışman Mustafa Köseoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Benim Başarım: Çocuklarda Başarıyı Yeniden Tanımlamak" başlıklı etkinlikte, Efes Selçuklu babalara çocuklarda başarı kavramına dair önemli bilgiler aktarıldı.

Söyleşide; başarının tanımı, çocukların gelişim sürecinde ailenin rolü, ebeveyn tutumlarının etkisi ve sınavlara hazırlanan öğrencilerin psikolojisi kapsamlı biçimde ele alındı. Çocukların başarı kavramına farklı bir perspektiften yaklaşmayı amaçlayan etkinlikte, başarıyı yalnızca akademik sonuçlarla sınırlandırmanın çocukların duygusal ve psikolojik gelişimine etkileri değerlendirildi.

Mustafa Köseoğlu, her çocuğun kendi potansiyeli doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak ebeveynlere önemli önerilerde bulundu. Başarının kişiye ve duruma göre değişebileceğini belirten Köseoğlu, "Başarı, öğrencinin yalnızca yüksek notlar alması değildir; öğrenmeyi öğrenmesi, öğrenme sürecinin farkında olması ve bu süreçten mutluluk duymasıdır" dedi.

Sınavlara hazırlanan öğrenciler ve aileler arasında iki temel yaklaşım bulunduğunu ifade eden Köseoğlu, süreç odaklı ve sonuç odaklı bakış açılarının çocuklar üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Süreç odaklı yaklaşımda öğrencilerin öğrenmeye odaklanarak sürdürülebilir bir başarı sergilediğini belirten Köseoğlu, sonuç odaklı yaklaşımın ise kaygı ve belirsizliği artırabildiğini söyledi.

"Çocuk başarısından büyüktür" anlayışının öne çıktığı etkinlikte; çocukların özgüven gelişimi, duygusal dayanıklılıkları ve bireysel farklılıklarının desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Katılımcılar, çocukların kendi hedeflerini belirleyebilmeleri ve içsel motivasyonlarını koruyabilmeleri için ailelerin üstlenmesi gereken rol hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldu."

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Mustafa Köseoğlu, Etkinlikler, Selçuk, Güncel, Efes, Son Dakika

