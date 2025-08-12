Çocuklarda Sanal Kumar Bağımlılığına Dikkat! - Son Dakika
Çocuklarda Sanal Kumar Bağımlılığına Dikkat!

12.08.2025 11:13
Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarla sağlıklı iletişim kurmalarını öneriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle çocuklarda yaygınlaşan sanal kumar bağımlılığının tedavi sürecinde uzmanlar, ebeveynlere "aile içi sağlıklı iletişim" kurmaları tavsiyesinde bulunuyor.

Gaziantep Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) görevli psikolog Muhammed Adıyaman, son yıllarda çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemine kadar inen sanal kumar bağımlılığının YEDAM'da 'kumar oynama bozukluğu' olarak ele alındığını belirtti.

Ergen bireylerin kendi istekleri ve aile desteğiyle yürütülen tedavi süreçlerinde, teknolojinin doğru kullanımını öğrenerek bağımlılıktan kurtulabildiklerini ifade eden Adıyaman, "Çocukların ellerinde telefon olması ve okul dışında herhangi bir sorumluluklarının bulunmaması, onları bu tür içeriklere yönlendirebilir. Sosyal medyada sanal kumarı cazip gösteren reklamlar ciddi bir tehdit. Arkadaş ortamı, kimlik arayışı ve kolay yoldan para kazanma isteği de riski artırıyor." ifadesini kullandı.

Kredi kartı kullanımı riski büyütüyor

Ailelerin çocuklarına kredi kartı vermesinin bağımlılığı tetikleyen faktörlerden biri olduğuna dikkati çeken Adıyaman, "Doğru harçlık planlaması ve kredi kartı verilmemesi, çocuğu korumak için de önemli bir adımdır." dedi.

Sosyal medyanın özel bir alan olduğunu, ebeveynlerin her zaman tam kontrol sağlayamayacağını belirten Adıyaman, Yeşilayın Türkiye genelinde okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında önleyici çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

"Aile doğru tekniklerle çocuğu takip etmelidir"

Bağımlılıkla mücadelede ebeveynlerin eleştirel değil çözüm odaklı yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurgulayan Adıyaman, şunları kaydetti:

"Sağlıklı iletişim, okul hayatının takibi, öğretmenle doğru işbirliği ve teknolojiyi bilinçli kullanmada rol model olmak çok önemli. Çocuğa alan açmak, dışarıyla temas etmesini ve ailesiyle vakit geçirmesini sağlamak, sohbet edip paylaşım yapmak bağımlılıktan korunmada etkili yöntemlerdir."

Kaynak: AA

