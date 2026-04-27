Çocuklarda şiddet eğilimi: Nedenleri, belirtileri ve ailelere öneriler

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Meltem Küçükdağ, çocuklarda şiddet eğiliminin süreklilik gösteren ve problem çözme aracı olarak agresyonun kullanılmasıyla karakterize olduğunu belirtti. Şiddet davranışının biyolojik yatkınlıklar, psikolojik süreçler ve çevresel etkenlerin birleşimiyle ortaya çıktığını ifade eden Küçükdağ, aile içi şiddet, tutarsız ebeveyn tutumları, travmatik yaşantılar ve sosyal öğrenmenin en sık nedenler arasında olduğunu söyledi.

Erken belirtiler arasında sık öfke patlamaları, kurallara direnç, empati eksikliği, hayvanlara veya akranlara zarar verme sayılırken, bu davranışların süreklilik göstermesi ve farklı ortamlarda ortaya çıkmasının kritik olduğu vurgulandı. Dijital oyunlar ve sosyal medyanın şiddet eğilimini artırabileceğini belirten Küçükdağ, özellikle şiddetin 'başarma aracı' olarak sunulmasının ve tekrarlayan maruziyetin duyarsızlaşmaya yol açtığını ifade etti.

Ailelere, içeriklerin tamamen yasaklanması yerine birlikte izlenmesi, ekran süresinin sınırlanması ve ekran dışı aktivitelerin desteklenmesi önerildi. Akran zorbalığı ile şiddet eğilimi arasındaki çift yönlü ilişkiye dikkat çeken Küçükdağ, 'zorba-mağdur döngüsü'ne karşı okul ve aile iş birliğinin önemini vurguladı. Fiziksel cezanın kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirten uzman, net ve tutarlı sınırlar konulması, çocuğun davranışının hedef alınması ve duygularını ifade etme becerisinin kazandırılması gerektiğini söyledi. Şiddet davranışının artması veya sosyal işlevselliğin bozulması durumunda uzmana başvurulması gerektiğini ifade eden Küçükdağ, erken müdahalenin sürecin yönünü değiştirebileceğini belirtti.