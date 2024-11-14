Çocuklardan Park Talebi, Belediye Hızla Cevapladı!

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(MUĞLA)- Muğla Menteşe'ye bağlı Bayır Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, hazırladıkları video ile Belediye Başkanı Gonca Köksal'a seslenerek, oyun parkı talebinde bulundu. Başkan Köksal'ın talep üzerine harekete geçirdiği belediye ekipleri, bölgeye 150 metrekarelik bir oyun parkı yaptı.

Bayır Mahallesi'nde yeni yapılaşmanın bulunduğu bölgede yaşayan çocuklar, çektikleri video aracılığıyla "Bayır Mahallemizde oynayabileceğimiz hiçbir yer yok. Arkadaşlarımızla çok üzülüyoruz. Gonca Abla, rica etsek bize park yapar mısın? Seni çok seviyoruz" diyerek sosyal medya üzerinden Başkan Gonca Köksal'a seslendi, oyun parkı talebinde bulundu. Başkan Köksal, talebe duyarsız kalmayarak kısa sürede bölgeye 150 metrekarelik bir oyun parkı yapılması talimatını verdi.

"Çocuklarımızın gülümsemeleri bizim için her şeyden daha değerli"

Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda kaydırak, tahterevalli ve salıncakların montajını tamamlanarak çocuk parkı hizmete açıldı.

Çocukların park talebi üzerine hemen harekete geçtiklerini belirten Başkan Köksal, "Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızdan gelen istek doğrultusunda Bayır Mahallemizde yeni bir oyun parkı için kısa sürede çalışmaları tamamladık. Çocuklarımızın güvenle oynayıp keyifli vakit geçirebileceği bir parkı bölgeye kazandırdık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gülümsemeleri bizim için her şeyden daha değerli" dedi.