Çocukların aşılanma oranı 2023'te durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çocukların aşılanma oranı 2023'te durdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan verilere göre, çocukların aşılanma oranındaki artış 2023'te durdu. Difteri, tetanoz ve boğmaca (DTP) aşılarının 3 dozunu almış çocuk sayısı sabit kalırken, aşılanmamış çocuk sayısı ise arttı. Aksamalar, lojistik zorluklar ve aşıya ilişkin tereddütler bu durumun sebepleri olarak gösterildi. Kızamık aşılama oranlarının da düşük olduğu belirtildi.

16.07.2024 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yayımladığı veriler, çocukların aşılanma oranındaki artışın 2023'te durduğunu gösterdi.

UNICEF ve DSÖ tarafından çocukların aşılanma oranına ilişkin veriler yayımlandı.

Söz konusu veriler, çocuklar için en önemli bağışıklık araçlarından difteri, tetanoz ve boğmaca (DTP) aşılarının 3 dozunu da almış çocuklarının sayısının 2023'te 108 milyonla yüzde 84 oranında sabit kaldığını gösterdi.

Öte yandan tek doz bile aşılanmayan çocukların sayısı 2022'de 13,9 milyon iken 2023'te bu sayı, 14,5 milyona yükseldi.

Bu durumun sebebinin sağlık hizmetlerindeki aksamalar, lojistik zorluklar, aşıya ilişkin tereddütler ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler olabileceğine dikkat çekildi.

Kızamık aşılamasında duraklama

Veriler ayrıca kızamık hastalığına karşı aşılama oranlarının durduğunu; yaklaşık 35 milyon çocuğun hiç aşılanmadığını ya da eksik aşılandığını gösterdi.

2023'te dünya genelinde çocukların sadece yüzde 83'ünün ilk doz kızamık aşısını olduğu belirtilirken bu rakamların, salgınların önlenmesi için gereken yüzde 95'lik oranın gerisinde kaldığı kaydedildi.

Son 5 yılda, kızamık salgınının 103 ülkeyi etkilediği, aşılamanın güçlü olduğu 91 ülkede salgın yaşanmadığı bildirildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Bu, çözülebilir bir sorun. Kızamık aşısı en zor yerlere bile ulaştırılabilir. DSÖ, bu açıkları kapatmak ve en fazla risk altındaki çocukları korumak için ülkeleri desteklemek üzere tüm ortaklarıyla birlikte çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell ise "Bağışıklık açığının kapatılması, her çocuğun aşılanmasını ve genel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini sağlamak için birinci basamak sağlık hizmetlerine ve toplum çalışanlarına yatırım yapan hükümetlerle birlikte küresel bir çaba gerektirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler, Kızamık, Çocuk, Dünya, Dtp, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların aşılanma oranı 2023'te durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:37 Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ’’Boşboğaz’’ savunması Yıkımı durdurmak için cinsel ilişki teklif eden müdürden ''Boşboğaz'' savunması
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 13:41:00. #1.11#
SON DAKİKA: Çocukların aşılanma oranı 2023'te durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement