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Çocukların 'Uzay Yolculuğu Çadırı'na ilgisi yoğun

ERZURUM - Oltu Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen "Uzay Yolculuğu Çadırı" etkinliği öğrencileri hem meraklandır hem de heyecanlandırdı.

Oltu Gençlik Spor Salonu'nda kurulan uzay çadırını yaklaşık 700 civarında öğrenci ziyaret etti. Uzay ve bilimle ilgili bir öğrenme deneyimi sunmayı, gençlik merkezlerinin daha fazla kişiye ulaşabilmesi amacıyla Erzurum Gençlik Merkezi liderlerinin yazdığı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen "Uzay Yolculuğu Çadırı" projesi Oltulu öğrencileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

6-14 yaş gurubu çocuklara hitap eden proje Erzurum'a bağlı bütün ilçelerdeki çocuklara gösterim yapacak. Planetaryum olarak adlandırılan sistem, Japonya ve Almanya'da yıllardır kullanılıyor. Öğrencilere gökyüzünü ve uzayı tanıtmak, merak uyandırmak ve araştırmayı teşvik etmek için kullanılan sistem, Türkiye'de iki yıldır bulunuyor. İlçede bir gün açık kalan çadırdan yaklaşık 700 öğrencinin çadırı ziyaret ettiği söylendi.