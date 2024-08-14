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Çocukların ve gençlerin müziğe ilgisi her geçen gün artıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezleri ile sosyal tesislerde açılan ve uzman eğitmenler tarafından verilen müzik kursları yoğun ilgi görüyor.

Geleceğin sanatçılarının yetiştiği Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından gençlik merkezleri ile sosyal tesislerde düzenlenen kurslarda yüzlerce çocuk ve genç ücretsiz eğitim alıyor.

Açıldığı günden bu yana kendi yeteneğinin peşinden giden binlerce çocuğun, gencin ve yetişkinin hayatına dokunan Şahinbey Belediyesinin gençlik merkezleri ve sosyal tesislerinde, düzenlenen kültür-sanat kursları büyük ilgi görüyor.

Piyano, bağlama, gitar ve keman eğitimi alan öğrenciler enstrüman çalmayı öğrenmenin yanı sıra ses eğitimi de alıyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Binevler Sosyal Tesisindeki müzik atölyesinde açılan gitar kursu büyük ilgi görüyor. Çocuk, genç ve yetişkinlere çeşitli kurslarla hizmet verilen tesiste açılan müzik atölyesinde yüzlerce öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kursta iki ay gibi kısa bir sürede eğitimleri tamamlayan öğrenciler, rahatlıkla gitar çalma seviyesine geliyor. Ayrıca burada verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika veriliyor. Tesiste açılan müzik kurslarına katılan öğrenciler ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirmeye devam ediyor. Alanında deneyimli müzik öğretmenleri tarafından verilen kurslara katılan kursiyerlere temel düzeyde müzik eğitiminin yanı sıra genel müzik teori ile tekniklerine uygun olarak piyano, bağlama, gitar ve keman çalabilme bilgisi, becerisi öğretiliyor.

Kursiyerler, bu eğitimler sayesinde yeni enstrümanlar kullanmayı öğrenerek, kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

"Öğrencilerimiz akorları öğrendikten sonra şarkılara geçiyoruz"

Kursa katılan 30 kursiyere gitar çalmanın tüm tekniklerini öğrettiklerini söyleyen Müzik Eğitmeni Utku Calban, "Kursumuzda genellikle yeni başlayanlar için temel seviyede akorlar öğretiyoruz. Temel şarkılarla başlıyoruz. Basitten karmaşığa doğru ilerleyerek hareket ediyoruz. Toplam 30 öğrencimiz var. Genelde hepsi ortaokul grubu oluyor. İlk olarak egzersiz ile başlıyoruz. Bu egzersizimiz yaklaşık 2 hafta sürüyor. 2 hafta sonunda akorlara geçiyoruz. Öğrencilerimiz akorları öğrendikten sonra şarkılara geçiyoruz. Bu süreç yaklaşık 2 ay sürüyor. Kişiden kişiye göre de değişiyor" dedi.

"Hem yaz tatilimi iyi değerlendirmek için kursa geldim"

Müziğe büyük ilgi duyduğunu ve bu nedenle gitar kursuna geldiğini söyleyen Şam Müslüm, "Gitar kursuna yeni katıldım. Küçüklüğümden beri müziğe ilgim var. Şarkı söylemeyi ve gitar çalmayı çok seviyorum. Arkadaşlarımda bana bu kursu çok önerdi. Hem yaz tatilimi iyi değerlendirmek için hem de zamanımı iyi geçirmek için bu kursa geldim. Kurstaki hocamızı, arkadaşlarımızı çok sevdim. Gitar kursunun zamanı değerlendirmek için güzel bir aktivite olduğunu düşünüyorum. Ben yeni temelden başladım, hocamızla da gayet güzel ilerliyoruz. Müziğe ilgisi olanlara bu kursu tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

"Çocukluğumdan beri müziğe karşı ilgim var"

Gitar kursunun verimli ve öğretici geçtiğini söyleyen Zeynep Arslan, "Çocukluğumdan beri müziğe karşı ilgim var. Çocukluğumdan beri şarkı söylerim ve gitar çalmayı çok isterdim. O yüzden bu kursa geldim. Kursta müzik anlamında eğitimler görüyoruz. Kursumuz çok güzel ve dolu dolu geçiyor. Bazen eğleniyoruz bazen ders işliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukluğumdan beri gitar çalmayı istiyordum"

5 yıldır gitar kursunda eğitim aldığını belirten Cüneyt Açıkgöz, "Hocamızın bize verdiği eğitim olsun, kursun ortamı olsun, bize çok güzel eğitim veriliyor. Kurstaki hocalarımız bizlerle ilgileniyorlar. Kursta iyi bir eğitim alıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır bu kursa geliyorum. İleri seviyeye kadar eğitimler aldım. Kursa yeni başlayan öğrencilere de yardım ediyorum. Çocukluğumdan beri gitar çalmayı istiyordum. Barış Manço, Cem Karaca gibi sanatçıları izleyerek ve dinleyerek büyüdüğüm için bu kursta da gitar eğitimi olduğunu öğrenince bu kursa geldim" diye konuştu.