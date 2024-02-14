Çocukluk Çağı Kanserleri Hakkında Farkındalık Yaratma Çağrısı - Son Dakika
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Çocukluk Çağı Kanserleri Hakkında Farkındalık Yaratma Çağrısı

Çocukluk Çağı Kanserleri Hakkında Farkındalık Yaratma Çağrısı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayısıyla çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak için küresel iş birliği kampanyası yürütüldüğünü belirtti. Sarıkaya, çocukluk çağı kanserlerinin belirtilerini ve erken saptamanın önemini vurgulayarak, çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi, erken tanı ve tedavi için harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti.

14.02.2024 15:51
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Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayasıyla mesaj yayımladı.

Sarıkaya, mesajında, 15 Şubat'ta çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak, kanserli çocuklar ve ergenlere, hastalık sonrası hayatta kalanlara ve ailelerine destek sağlamak için küresel iş birliği kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Çocukluk çağında ortaya çıkan kanser türlerinin yetişkinlikte ortaya çıkanlardan önemli ölçüde farklılık gösterdiğini aktaran Sarıkaya, "Çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30'unu lösemi (kan kanseri), kalan yüzde 70'ini de lenfoma ve solid tümörler (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Çocukluk çağı kanserleri için uyarıcı olabilecek belirtileri sıralayan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Halsizlik, solgunluk iştahsızlık, açıklanamayan ani kilo kaybı, kemik ve eklem ağrısı, açıklanamayan ateş, genellikle kusmanın eşlik ettiği sık baş ağrısı ve ani görme değişiklikleri, burun kanaması, diş eti kanamaları gibi sıra dışı kanamalar ve ciltte morlukla, dalak ve lenf düğümlerinde şişlikler. Sayılan belirtilerden birçoğunun kanser hastalığı dışında herhangi başka bir sebepten de kaynaklanabileceği ve aslında bu ihtimalin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Çocukluk çağı kanserlerini erken saptamanın en iyi yolu, söz konusu hastalığın olası belirtilerini gözden kaçırmamaktır. Dolayısıyla ebeveynlerin farkındalığının artması hayat kurtarıcı rol oynamaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi, erken tanı ve tedavi için harekete geçmeliyiz."

Kaynak: AA

Hüseyin Sarıkaya, Çocukluk, Çankırı, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukluk Çağı Kanserleri Hakkında Farkındalık Yaratma Çağrısı - Son Dakika

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