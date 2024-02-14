Çankırı İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanserleri Günü dolayasıyla mesaj yayımladı.
Sarıkaya, mesajında, 15 Şubat'ta çocukluk çağı kanserleri hakkında farkındalık yaratmak, kanserli çocuklar ve ergenlere, hastalık sonrası hayatta kalanlara ve ailelerine destek sağlamak için küresel iş birliği kampanyası yürütüldüğünü belirtti.
Çocukluk çağında ortaya çıkan kanser türlerinin yetişkinlikte ortaya çıkanlardan önemli ölçüde farklılık gösterdiğini aktaran Sarıkaya, "Çocukluk çağı kanserlerinin yüzde 30'unu lösemi (kan kanseri), kalan yüzde 70'ini de lenfoma ve solid tümörler (organ ve çeşitli dokulardan gelişen kanserler) oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.
Çocukluk çağı kanserleri için uyarıcı olabilecek belirtileri sıralayan Sarıkaya, şunları kaydetti:
"Halsizlik, solgunluk iştahsızlık, açıklanamayan ani kilo kaybı, kemik ve eklem ağrısı, açıklanamayan ateş, genellikle kusmanın eşlik ettiği sık baş ağrısı ve ani görme değişiklikleri, burun kanaması, diş eti kanamaları gibi sıra dışı kanamalar ve ciltte morlukla, dalak ve lenf düğümlerinde şişlikler. Sayılan belirtilerden birçoğunun kanser hastalığı dışında herhangi başka bir sebepten de kaynaklanabileceği ve aslında bu ihtimalin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Çocukluk çağı kanserlerini erken saptamanın en iyi yolu, söz konusu hastalığın olası belirtilerini gözden kaçırmamaktır. Dolayısıyla ebeveynlerin farkındalığının artması hayat kurtarıcı rol oynamaktadır. Çocukluk çağı kanserlerinin önlenmesi, erken tanı ve tedavi için harekete geçmeliyiz."
Son Dakika › Güncel › Çocukluk Çağı Kanserleri Hakkında Farkındalık Yaratma Çağrısı - Son Dakika
Erzincan İliç'teki siyanürle altın çıkartılan madende meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken geçtiğimiz yıllarda İliç için verdiği çevre mücadeleyle adından söz ettiren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?