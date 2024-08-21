Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç kadın, babasının mesleğini sürdürmek istiyor - Son Dakika
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Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç kadın, babasının mesleğini sürdürmek istiyor

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaş, çocukluk hayalini gerçekleştirerek babasının yanında inşaat işine başladı. Genç kadın, tarihi konakların restorasyonuna da katkı sağlıyor.

21.08.2024 22:45
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Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç kadın, babasının mesleğini sürdürmek istiyor

2 yıldır inşaat işiyle uğraşan Çalıkbaş, tarihi konağın restorasyonuna katkı sağlıyor

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Ceylan Çalıkbaşçocukluğundan beri merak ettiği inşaat işini 2 yıldır babasının yanında sürdürmenin gururunu yaşıyor. Genç kadın, Yörük Köyü'ndeki tarihi konakların restorasyonuna da katkı sağlıyor.

Kastamonu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünden mezun olan Ceylan Çalıkbaş, babasının yanında 2 yıldır inşaat işiyle uğraşıyor. İnşaatçılığa çocukluğundan beri meraklı olan Çalıkbaş, babasının ve çevresinin baskısıyla uzun yıllardır bu mesleği yapamadı. Mezun olduktan sonra farklı işlerde çalışan Çalıkbaş, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için ikna ettiği babasının yanında inşaatçılığa başladı. Başlangıçta babasının atölyesinde makineleri kullanarak tecrübe kazanan Çalıkbaş, ardından boya ve tadilat işlerine yöneldi. Taş duvar, duvar derzi, kırım işlemi, harç ve ahşap işlemeleri yapmayı öğrenen genç kadın hem hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşarken hem de babasından sonra mesleği sürdürmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Ceylan Çalıkbaş, babasının ve çevrenin baskısıyla meslekten uzak durmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Bizim yapımızdan ve toplum yapısından kaynaklı. Biraz babamın ve çevrenin baskısıyla uzak kaldım. 'Elalem ne der? Erkek işidir. Kadın bu işten ne anlar?' Tabiriyle uzak kalmak zorunda kaldım" dedi.

Yaklaşık iki yıldır inşaat sektöründe olduğunu belirten Çalıkbaş, "Bu sektöre başlangıcım aslında bizim atölyemiz oldu. Oraya kaçak giriyordum. Babamdan, abimden gördüğüm şekilde makineleri kullanmaya başladım. Devirli makineler tehlikeli olduğu için yaralanma riski nedeniyle çalışmamı istemediler. Sonrasında babamla konuşarak dükkana girme noktasında anlaştık ve işe başladım" diye konuştu.

"Kendimi inşaat alanında buldum"

Babasının işte süreklilik sağlayamayacağını düşündüğünü aktaran Çalıkbaş, "Bir iki ay getir götür işleri yaptım. Yerleri süpür derken bu şekilde devam ettik bir dönem. Sonrasında baktı benim de isteğim var. Biraz ona da yarenlik hissettim. Boya işi yapmak için ben inşaata girdim. Yani bu görmüş olduğum ahşapların boyama işlerini yapıyordum. Tadilat işlerini başladım. Sonrasında tamamıyla kendimi inşaat alanında buldum" şeklinde konuştu.

"Kadınların yapabileceği zor mesleklerden biri ama imkansız değil"

İnşaat işinde çalışanların ve babasının kendisine büyük destek verdiğini söyleyen Çalıkbaş, "Harç karmayı öğrendim. Harç taşıyorsun. Gerçekten kadının yapabileceği aslında biraz zor mesleklerden bir tanesi. Bunu kabul ediyorum ama imkansız değil. Gerçekten kadınlar istediği sürece her şekilde her yerde çalışabileceklerini kabul ediyorum ve ben bunun en büyük ispatıyün diyebilirim" dedi.

Taş duvar, duvar derzi, kırım işlemi, harç ve ahşap işlemlerini yapabildiğini kaydeden Çalıkbaş, babasından sonra da bu mesleği sürdürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç kadın, babasının mesleğini sürdürmek istiyor
Kaynak: İHA

Safranbolu, Çocukluk, Karabük, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukluk hayalini gerçekleştiren genç kadın, babasının mesleğini sürdürmek istiyor - Son Dakika

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