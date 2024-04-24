Çöl tozları Gümüşhane'de de etkili oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çöl tozları Gümüşhane'de de etkili oldu

Çöl tozları Gümüşhane\'de de etkili oldu

Gümüşhane'ye dün akşam saatlerinden itibaren Mısır ve Libya çölleri üzerinden gelen çöl tozları kenti adeta kızıla boyadı. Toz taşınımı nedeniyle bazı vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, toz taşınımının meydana getireceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

24.04.2024 18:48  Güncelleme: 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çöl tozları Gümüşhane'de de etkili oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'ye dün akşam saatlerinden itibaren Mısır ve Libya çölleri üzerinden gelen çöl tozları kenti adeta kızıla boyadı.

Ülke genelinde etkili olan toz taşınımı Gümüşhane'de de etkisini gösterirken, sabah saatlerinde yoğun olan toz taşınımı nedeniyle bazı vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti, kent adeta kızıla boyandı.

Görüş mesafesinin azaldığı kent merkezinde yaşayan Mustafa Akbulut, hemen her yıl gerçekleşen ama bu yıl etkisi daha fazla görülen toz taşınımının çocuk ve hasta olan yaşlıları rahatsız ettiğini söyledi.

Sabah kalktıklarında gökyüzünün kızıla boyandığını ve bir toz bulutunun gökyüzünü ve şehri kapladığını anlatan Akbulut, "Dün akşamdan ay ışığını net göremiyorduk. Sabah kalktığımızda gökyüzünün kızıla boyandığını gördük. Araştırdığımızda Afrika üzerinden gelen toz taşınımının şehrimizin üzerini kapladığını öğrendik. Toz bulutunun bereket olduğu da söyleniyor. Bunun için yağmur olması lazım. Yağış olmayınca şehrin üzerinde bayağı kaldı ve hala da var. Umarız yakın zamanda bereketli bir yağmur yağar ve bu toz taşınımı topraklarımızı bereketlendirir. Bu durum başta astım hastaları olmak üzere akciğer hastalarının düşmanı. Bu tür havalarda çocukların ve yaşlıların, astım hastalarının dışarı çıkmamaları gerekiyor. Umarız yaşlılarımız rahatsız olmamıştır" dedi.

Cuma gününden itibaren bu durumun etkisini kaybedeceği tahmin edilen toz taşınımı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarı yaparak toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gümüşhane, Mısır, Libya, Çöl, Çevre, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çöl tozları Gümüşhane'de de etkili oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 ABD’de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş’ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu ABD'de hayatını kaybeden Yağmur Taktaş'ın teyzesi: Kıskançlığı yüzünden yeğenimin kaşını ve saçlarını kazıyordu
17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
17:29 Şanlıurfa’da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı Şanlıurfa'da yapay gölette hayatını kaybeden amca ve yeğeninin boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 19:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Çöl tozları Gümüşhane'de de etkili oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement