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Çöl tozları Gümüşhane'de de etkili oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'ye dün akşam saatlerinden itibaren Mısır ve Libya çölleri üzerinden gelen çöl tozları kenti adeta kızıla boyadı.

Ülke genelinde etkili olan toz taşınımı Gümüşhane'de de etkisini gösterirken, sabah saatlerinde yoğun olan toz taşınımı nedeniyle bazı vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti, kent adeta kızıla boyandı.

Görüş mesafesinin azaldığı kent merkezinde yaşayan Mustafa Akbulut, hemen her yıl gerçekleşen ama bu yıl etkisi daha fazla görülen toz taşınımının çocuk ve hasta olan yaşlıları rahatsız ettiğini söyledi.

Sabah kalktıklarında gökyüzünün kızıla boyandığını ve bir toz bulutunun gökyüzünü ve şehri kapladığını anlatan Akbulut, "Dün akşamdan ay ışığını net göremiyorduk. Sabah kalktığımızda gökyüzünün kızıla boyandığını gördük. Araştırdığımızda Afrika üzerinden gelen toz taşınımının şehrimizin üzerini kapladığını öğrendik. Toz bulutunun bereket olduğu da söyleniyor. Bunun için yağmur olması lazım. Yağış olmayınca şehrin üzerinde bayağı kaldı ve hala da var. Umarız yakın zamanda bereketli bir yağmur yağar ve bu toz taşınımı topraklarımızı bereketlendirir. Bu durum başta astım hastaları olmak üzere akciğer hastalarının düşmanı. Bu tür havalarda çocukların ve yaşlıların, astım hastalarının dışarı çıkmamaları gerekiyor. Umarız yaşlılarımız rahatsız olmamıştır" dedi.

Cuma gününden itibaren bu durumun etkisini kaybedeceği tahmin edilen toz taşınımı nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü de uyarı yaparak toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.