College London ekibi DEHB'li kişilerde ölüm riskini yüzde 71 daha yüksek buldu

Yeni bir araştırmada, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuyla (DEHB) mücadele eden kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin yaklaşık yüzde 71 daha yüksek olduğu belirlendi.

İngiltere'deki College London Üniversitesinden araştırmacılar, DEHB ile ölüm riski arasındaki ilişkiyi inceleyen, yaklaşık 16 milyon katılımcının verilerini içeren 19 çalışmayı analiz etti.

Araştırmacılar, DEHB'li bireylerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riskinin, bu hastalıkla mücadele etmeyenlere kıyasla yaklaşık yüzde 71 daha yüksek olduğunu tespit etti.

DEHB tedavisinde kullanılan ilaçların herhangi bir nedene bağlı ölüm riskindeki azalmayla ilişkili olduğunu saptayan araştırmacılar, incelenen ölüm nedenleri arasında ise intihara bağlı ölüm riskinin en yüksek olduğunu belirledi.

Araştırmanın yazarlarından Joshua Stott, MedPage dergisine yaptığı açıklamada, bu bulguların DEHB'si olan her bireyin "erken öleceği" anlamına gelmediğini ifade etti.

Stott, son yıllarda DEHB tanı oranlarının arttığına işaret etse de özellikle ölüm riskinin daha yüksek olduğu ileri yaşlı gruplarında doğru tanının konulamadığına dikkati çekti.

Araştırmanın bulguları, Jama Network dergisinde yayımlandı.